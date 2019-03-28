Elektrik Akımına Kapılarak Kolunu Kaybeden Adam Tedavi İçin Yardım Bekliyor

Elektrik akımına kapılarak kolunu kaybeden adam tedavi için yardım bekliyor Nefesini kullanarak geçimini sağlıyor Sağ kolunu elektrik akımına kaptıran adam yardım bekliyor 40 yaşındaki adam maddi sıkıntılardan dolayı evlenemiyorŞANLIURFA - Şanlıurfa'da yaşayan İbrahim Halil Ağaç, 10 yıl...

Elektrik akımına kapılarak kolunu kaybeden adam tedavi için yardım bekliyor

Nefesini kullanarak geçimini sağlıyor

Sağ kolunu elektrik akımına kaptıran adam yardım bekliyor

40 yaşındaki adam maddi sıkıntılardan dolayı evlenemiyor



ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da yaşayan İbrahim Halil Ağaç, 10 yıl önce elektrik akımına sağ kolunu kapılınca, sağlık sorunları nedeniyle ancak balon satarak geçimin sağlayan Ağaç, kolunun tedavi olabilmesi için yardım bekliyor.

Şanlıurfa'da yaşamını sürdüren 40 yaşındaki balon satıcısı İbrahim Halil Ağaç, 10 yıl önce elektrik akımına sağ kolu kapılınca iş yapamaz hale geldi. Kolunun tedavi olabilmesi için 20 bin TL maddi desteğe ihtiyacı olan Ağaç, maddi durumunun olmamasından dolayı ameliyat olamadığını ve balon satarak geçimini sağladığını belirterek, " 10 yıldır nefesimi kullanıp balon şişirip satıyorum. Geçimini ancak böyle sağlıyorum. Elektrik akımına kolum kapılınca iş yapamaz hale geldim. Nereye gittiysem iş yapamadım sağlık sorunlarından dolayı, kolumun tedavi olabilmesi için yarım elini bekliyorum" dedi.



"Kolumun ameliyat edilmesi için yardım bekliyorum"

Kolunu elektrik akımına kaptırdığından dolayı iş yapamadığını belirten İbrahim Halil Ağaç, "Balon satarak ekmeğimizi çıkarıyorum. 10 yıldır balon satıyorum. Gün boyunca balon satıyorum. Akşam eve gidince şeker, çay gibi ihtiyaçlar oluyor, zar zor bu eşyaları alıyorum. Benim elime elektrik çarptığı için tedavi olmak istiyorum. Tedavi masrafı 20 bin liradır. Balon satıcılığıyla zor şartlarda geçimimi sağlıyorum. Ben elimin tedavi için olan parayı elde edemem. Elimin ameliyat yapılarak sağlığıma kavuşmak istiyorum. Elektrik çarpan elime hastanede tedavi için koparılması gerektiğini doktorlar söyledi. Askeri hastanelere gittim, orada ki doktorlar ise elektrik çarpan elimin içinden bir damar alınarak ameliyat yapılacağını söylediler. Ben elimin tedavisi için 13-14 kez ameliyat oldum. İyi bir doktor olsa kolumu kurtarabilirim. Balon satarak ancak evimi geçindirebiliyorum. Günlük kazancım 30-40 liradır, bu parayla ne yapılabilir. Benim elim bu durumda olmasaydı giderdim bir işte çalışırdım, işime karıma bakardım. Ben nereye başvurduysam iş için, kapılar yüzüme kapandı. 40 yaşındayım, durumum ve hayat şartları zor olduğundan dolayı daha evlenmemişim. Varlığım yok. Yokluk bizi bitirdi. Yetkililerden kolumun tedavi olabilmesi için yardım edilmesini istiyorum" diye konuştu.

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