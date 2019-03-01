Son Dakika Haberleri: Elektrik Akımına Kapılarak Öldü

Elektrik Akımına Kapılarak Öldü

38 dakika önce

MALATYA'nın Akçadağ ilçesinde, Ömer Güngör (23) temizlik yaptığı işyerinde elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

Elektrik Akımına Kapılarak Öldü, System.String[]
MALATYA'nın Akçadağ ilçesinde, Ömer Güngör (23) temizlik yaptığı işyerinde elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Kotangölü Mahallesi'nde meydana geldi. Tarım ürünlerinin satıldığı iş yerinde çalışan Ömer Güngör, temizlik yaptığı sırada iddiaya göre elektrik akımına kapıldı. Güngör, çığlıklarını duyanlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Güngör'ü Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Güngör, doktorların müdahalesine karşın yaşamını yitirdi. - Malatya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 07:46 Kaynak: DHA

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