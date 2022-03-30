Elektrik akımına kapıldı, yaşamını yitirdi - Son Dakika
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Elektrik akımına kapıldı, yaşamını yitirdi

30.03.2022 16:29
Elektrik akımına kapıldı, yaşamını yitirdi

KOCAELİ'de, akaryakıt istasyonu yetkilisi Veysel Karadaş (37), internet hattı çekilmesine yardımcı olurken, kablonun yüksek gerilim hattına temas etmesiyle akıma kapılıp yaşamını yitirdi.

KOCAELİ'de, akaryakıt istasyonu yetkilisi Veysel Karadaş (37), internet hattı çekilmesine yardımcı olurken, kablonun yüksek gerilim hattına temas etmesiyle akıma kapılıp yaşamını yitirdi.

Olay, dün Körfez ilçesi D-100 kara yolu kenarındaki akaryakıt istasyonunda meydana geldi. İstasyon yetkilisi Veysel Karadaş, tavanda internet hattının çekimine yardımcı olduğu sırada, kablo istasyonunun üzerinden geçen yüksek gerilim hattına temas etti. Elektrik akımına kapılan Veysel Karadaş, yaralandı. İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan Karadaş, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 2 çocuk babası Karadaş'ın cenazesi, bugün Gölcük'te toprağa verilecek.


Elektrik akımına kapıldı, yaşamını yitirdi
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Kaynak: DHA

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