Elektrik akımına kapıldı, yatağa bağlandı - Son Dakika
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Elektrik akımına kapıldı, yatağa bağlandı

6 saat önce

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde evli ve 2 çocuk sahibi Erol Özcan, ihmal iddiası nedeniyle meydana gelen elektrik çarpması sonucunda yatağa bağlı kaldı.

Elektrik akımına kapıldı, yatağa bağlandı, System.String[]

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde evli ve 2 çocuk sahibi Erol Özcan, ihmal iddiası nedeniyle meydana gelen elektrik çarpması sonucunda yatağa bağlı kaldı. Sadece gözlerini oynatabilen Özcan'ın durumu yürek burkarken, Özcan'ın eşi Demet Özcan eşinin iyi bir hastanede tedavi olması için yardım istedi. Özcan, "Benim tam olarak istediğim ilk başta eşimin iyi bir hastanede tedavi olması. En çok istediğim şey bu" dedi.


Lüleburgaz'da yaşayan Özcan ailesinin hayatı, geçtiğimiz Ekim ayında alt üst oldu. 1 Ekim 2019 tarihinde Babaeski'de bir beton firmasında çalışan Erol Özcan'ın hayatı beton dökme makinesinin elektrik akımına kapılmasıyla tamamen değişti. Beton dökme işlemi sonucunda makinenin hortumunun elektrik hattına temas ettiğini görmeyen Özcan, hortuma dokunduğu anda elektrik akımına kapıldı. Kaza sonrası elektrik akımına kapılan Özcan, ambulansla Babaeski Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kalbi yoldayken duran ve uzun süre sonra tekrar çalıştırılan Özcan, buradan da Balkan Hastanesine kaldırıldı.


"Uzun süre kalbi durdu"


Acı olayla ilgili hayırseverlerin yardımını bekleyen Demet Özcan, "Eşim pompaya dokunduğu anda olay gerçekleşiyor. İlk başta Babaeski Devlet Hastanesinde ilk müdahale yapıldı. Uzun bir süre kalbi durdu. Daha sonra Balkan Hastanesine kaldırıldı" dedi.


"Sadece bakışları var"


Olay sonrası tamamen yalnız bırakıldıklarını ve söz konusu vicdansız şirketin kendilerine hiç ulaşmadığını söyleyen Özcan, "Şirket bize hiç ulaşmadı. Geçmiş olsun mesajı bile atmadı. Şu an tamamen bilinci kapalı. Yüzde 100 yatağa bağlı. Gözlerini oynatıyor ama herhangi bir bilinçli şekilde bakmıyor. Belli noktalara bakıyor. Sadece bakışı var. Elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Maaşım yok. Hiçbir gelirim yok. Eşim zaten inşaat işi yapıyordu. Günlük işlerde çalışıyordu. Böyle olunca da kaldık" diye konuştu.


Tek isteği tedavi olması


Özcan, eşini yalnız bırakamadığı için yardım başvurusunda bulunamadığını belirterek, tek isteğinin eşinin daha iyi bir hastanede tedavi olması olduğunu söyledi. Özcan, "Benim tam olarak istediğim ilk başta eşimin iyi bir hastanede tedavi olması. En çok istediğim şey bu. Onun için de benim herhangi bir gelirim yok. Şu anda bana birazcık eşimin ailesi yardım etti. Onun dışında hiçbir şeyimiz yok. Allah büyük. Yardım yapmak isteyen olursa sevinirim" şeklinde konuştu. - KIRKLARELİ

Kırklareli, Lüleburgaz, Babaeski, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 11:22 Kaynak: İHA
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