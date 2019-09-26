Elektrik akımına kapıldığı iddia çocuk hayatını kaybetti
1 saat önce
Mersin'in Akdeniz ilçesinde elektrik akımına kapıldığı öne sürülen 1,5 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.
Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 04:00 Kaynak: AA
Mersin'in Akdeniz ilçesinde elektrik akımına kapıldığı öne sürülen 1,5 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.
Adanalıoğlu Mahallesi Zeytin Sokak'ta yaşayan Suriye uyruklu aile, kızları Dua El Ali'yi evdeki prizin yanında hareketsiz buldu.
Sağlık ocağına götürülen çocuk, ilk müdahalenin ardından Tarsus Devlet Hastanesine sevk edildi.
Elektrik akımına kapıldığı değerlendirilen Dua El Ali, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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