Son Dakika Haberleri: Elektrik akımına kapıldığı iddia çocuk hayatını kaybetti
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Elektrik akımına kapıldığı iddia çocuk hayatını kaybetti

1 saat önce

Mersin'in Akdeniz ilçesinde elektrik akımına kapıldığı öne sürülen 1,5 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.

Elektrik akımına kapıldığı iddia çocuk hayatını kaybetti, System.String[]

Mersin'in Akdeniz ilçesinde elektrik akımına kapıldığı öne sürülen 1,5 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.

Adanalıoğlu Mahallesi Zeytin Sokak'ta yaşayan Suriye uyruklu aile, kızları Dua El Ali'yi evdeki prizin yanında hareketsiz buldu.

Sağlık ocağına götürülen çocuk, ilk müdahalenin ardından Tarsus Devlet Hastanesine sevk edildi.

Elektrik akımına kapıldığı değerlendirilen Dua El Ali, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Adanalıoğlu, Akdeniz, Mersin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 04:00 Kaynak: AA
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