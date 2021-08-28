Elektrik çarpınca toprağa gömülen kadının yakınları konuştu: Başka birinden görüp yaptık - Son Dakika

Diyarbakır'da önceki gün meydana gelen olayda, elektrik çarpmasının ardından hastaneye kaldırılan bir kadın, yakınları tarafından hastane bahçesine gömülmek istendi. Kısa sürede duyulan olay, günün en çok konuşulanları arasına girerken, eleştiri alan yakınlardan açıklama geldi. Kadının yakınları, bilimsel tedaviyi reddetmediklerini ve başka birinden görmeleri üzerine böyle bir yönteme başvurduklarını anlattı.

OCAKTA YEMEK PİŞİRİRKEN ELEKTRİK ÇARPTI

Dün öğlen saatlerinde Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Kaynartepe Mahallesinde evde elektrikli ocakta yemek pişiren 33 yaşındaki Yusran Kaya bir anda akımı kapılarak baygınlık geçirdi. Olayı gören aile fertleri durumu bildirmesi üzerine olay yerine ambulans sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri Kaya'ya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra tedavisinin yapılması için Diyarbakır Selahattin Eyyubi Devle Hastanesi acil servisine götürdü.

HASTANE BAHÇESİNE GÖMMEK İSTEDİLER

Burada doktorlar tarafından tedavisi yapılan Kaya, aile bireylerinin isteği üzerine taburcu edildi. Bu sırada aile bireylerinden bazıları Kaya'nın vücudunda biriken enerjiyi almak iddiasıyla hastane bahçesine götürerek burada yere yatırıp üzerine toprak attı. Olayı gören güvenlik güçleri aile bireylerinin genç kadını almalarını ve bölgede uzaklaşmasını istedi.

"TÜYLERİMİZ DİKEN DİKEN OLDU"

Kaya ailesi genç kadını da yanlarına alarak bölgeden uzaklaşırken, hastane bahçesinde olaya tanıklık yapan Mahmut Yakışır, "Ben bu olayı gördüğümden bu yana şoktayım. 21'inci yüzyılda tıbbı tedaviyi reddetmek akıl karı gibi görünmüyor. Şok edici bir olaydı, tüylerimizi diken diken oldu" dedi.

"TEDAVİYİ REDDETMEDİK, BAŞKASINDAN GÖRDÜK"

Yaşanan olayla ilgili konuşan Yusran Kaya'nın yakını Nurşani Kaya ise tedaviyi reddetmediklerini, tedavisi yapıldıktan sonra hastaneden çıkardıklarını söyledi. Kaya, bulundukları yerde daha öncede elektrik akımına kapılan bir kadının üzerine toprak atılarak vücudunda biriken akımı almak için böyle bir işlem yapıldığını gördüklerini, kendilerinin de hastanedeki tedavinin ardından öyle bir yola başvurduklarını belirterek doktorların gereken müdahaleyi yaptığını onlara karşı her hangi bir sorunlarının olmadığını ifade etti.