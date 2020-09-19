Elektrik akımına kapılınca öldü - Son Dakika

MANİSA'nın Selendi ilçesinde elektrik akımına kapılan 52 yaşındaki Mustafa Çelik öldü.

Olay, sabah saatlerinde, kırsal Şehirlioğlu Mahallesinde meydana geldi. Besici Mustafa Çelik, ineklerini sağmak için evinin yanındaki ahıra girdi. Ahırdan ses gelmesi üzerine içeri giren eşi 50 yaşındaki Emine Çelik, eşi Mustafa Çelik'i süt sağma makinesinin yanında hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, süt sağma makinesindeki kaçak nedeniyle elektrik akımına kapılan Çelik'in öldüğü belirlendi. Çelik'in cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Selendi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.