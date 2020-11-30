Elektrik akımına kapılıp, 2'nci kattan düşen işçi kurtarılamadı - Son Dakika

ŞANLIURFA'da, inşaatta çalışan Mehmet Demir (25), elindeki profille elektrik tellerine temas edince akıma kapılarak, 2'nci kattan düştü. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Demir, hayatını kaybetti.

Olay, Eyyübiye Mahallesi'nde yapımına devam edilen 5 katlı binada meydana geldi. İddiaya göre, inşaatta kapı ve pencere işleri yapan Mehmet Demir'in elindeki profil, elektrik tellerine takıldı. Akıma kapılan işçi, dengesini kaybederek, 2'nci kattan düşüp, ağır yaralandı. İşçiyi görenlerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalesini yaptığı Demir'i ambulansla hastaneye kaldırdı. Mehmet Demir, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Demir'in cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.