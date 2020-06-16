Elektrik akımına kapılıp telef oldular - Son Dakika

Elektrik akımına kapılıp telef oldular
Sivas'ın Gemerek ilçesinde büyükbaş hayvan yüklü kamyonun devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında elektrik akımına kapılan 4 büyükbaş hayvan telef olduEdinilen bilgilere göre kaza sabah saat 04.30 sırlarında ilçeye bağlı Beştepe köyü yakınlarında meydana geldi.
Sivas'ın Gemerek ilçesinde büyükbaş hayvan yüklü kamyonun devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında elektrik akımına kapılan 4 büyükbaş hayvan telef oldu
Edinilen bilgilere göre kaza sabah saat 04.30 sırlarında ilçeye bağlı Beştepe köyü yakınlarında meydana geldi. Sivas istikametinden Kayseri istikametine giden İ.D.(40) yönetimindeki 07 AIG 742 plakalı 16 büyükbaş yüklü kamyon, henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada yol kenarındaki elektrik direklerine çarpan kamyondaki 16 büyükbaş hayvandan 4 büyükbaş hayvan, elektrik akımına kapılarak telef oldu. Kimsenin yaralanmadığı kazada kurtulan diğer büyükbaş hayvanlar başka bir kamyonete yüklenerek götürüldü. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS
Haber Yayın Tarihi: 16.06.2020 02:13 Kaynak: İHA
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