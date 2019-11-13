Son Dakika Haberleri: Elektrik aksamından çıkan yangın otomobili kül etti
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Elektrik aksamından çıkan yangın otomobili kül etti

6 saat önce

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde elektrik aksamından çıkan yangın otomobili kullanılamaz hale getirdi.

Elektrik aksamından çıkan yangın otomobili kül etti, System.String[]

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde elektrik aksamından çıkan yangın otomobili kullanılamaz hale getirdi.


Edinilen bilgiye göre Çaycuma ilçesi Kayıkçılar Köyü mesire alanında O.D (31 )isimli şahsın idaresindeki otomobil motor kısmından yanmaya başladı. Olay yerine gelen Çaycuma İtfaiye ekipleri ve olaya müdahale eden jandarma devriyesi tarafından yanan araç söndürüldü. Araç tamamen kullanılamaz hale geldi. Çıkan yangında yaralanan herhangi bir kimse olmazken, itfaiye ekipleri tarafından yanan araç üzerinde yapılan ilk incelemede, yangının aracın motor kısmından başladığı, muhtemelen elektrik aksamında arızanın olması neticesinde aracın yandığı tespit edildi. Olayla ilgili tahkikata başlanıldı. - ZONGULDAK

Zonguldak, Çaycuma, İtfaiye, Araç, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 02:42 Kaynak: İHA
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