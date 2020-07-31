Elektrik arıza ekibinin bayram mesaisi - Son Dakika

Yunus Ağır da Kuran Bayramı olmasına rağmen vatandaşlara hizmet etmeye çalıştıklarını kaydetti.

Vatandaşların sıkıntısını gidermek için 24 saat görevlerinin başında olduklarını ifade Erkan, vatandaşların enerji sıkıntısı yaşamamaları için gayret gösterdiklerini söyledi.

Elektrik arıza ekibinden Serkan Erkan , gazetecilere yaptığı açıklamada, yapılan ihbarlar üzerine arızaların yaşandığı bölgeye giderek müdahale ettiklerini söyledi.

Haber Yayın Tarihi: 31.07.2020 10:55

Kaynak: AA

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