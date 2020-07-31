Elektrik arıza ekibinin bayram mesaisi - Son Dakika

Bitlis'te Vangölü Elektrik Dağıtım AŞ (VEDAŞ) ekipleri, Kurban Bayramı'nda elektrik hatlarındaki arızaları gideriyor.
Elektrik arıza ekibinden Serkan Erkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, yapılan ihbarlar üzerine arızaların yaşandığı bölgeye giderek müdahale ettiklerini söyledi.
Vatandaşların sıkıntısını gidermek için 24 saat görevlerinin başında olduklarını ifade Erkan, vatandaşların enerji sıkıntısı yaşamamaları için gayret gösterdiklerini söyledi.
Yunus Ağır da Kuran Bayramı olmasına rağmen vatandaşlara hizmet etmeye çalıştıklarını kaydetti.