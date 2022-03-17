Elektrik arıza ekipleri "kesintisiz enerji" için karlı arazide mücadele veriyor - Son Dakika
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Elektrik arıza ekipleri "kesintisiz enerji" için karlı arazide mücadele veriyor

17.03.2022 12:46
Elektrik arıza ekipleri "kesintisiz enerji" için karlı arazide mücadele veriyor

Samsun ve çevre illerde olumsuz hava şartlarından etkilenen yüksek gerilim hatlarını onaran Yeşilırmak Elektrik Dağıtım AŞ (YEDAŞ) arıza ekipleri "kesintisiz enerji" için mücadele veriyor.

Samsun ve çevre illerde olumsuz hava şartlarından etkilenen yüksek gerilim hatlarını onaran Yeşilırmak Elektrik Dağıtım AŞ (YEDAŞ) arıza ekipleri "kesintisiz enerji" için mücadele veriyor.

YEDAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, Samsun'un yanı sıra Ordu, Çorum, Amasya ve Sinop'ta 40 bin kilometrekare alanda 3 milyon tüketiciye kesintisiz enerji verebilmek için ekipler mesai harcıyor.

Daha önce yaşanan hava muhalefetlerinden kaynaklanan deneyimler ile kriz planlarını oluşturan YEDAŞ ekipleri, hafta sonunda yaşanması muhtemel olumsuz hava şartları için hazırlıklarını tamamladı. Kar yağışlarının artması nedeniyle özellikle kırsalda meydana gelebilecek elektrik kesintilerinin önüne geçmek için çalışma yapıldı.

YEDAŞ Sistem İşletme Koordinatörü Alpay Karaer, coğrafi olarak zor bölgelerde 7/24 esasına uygun olarak arıza ekiplerinin özveriyle çalıştıklarını vurguladı.

Yatırımları kentlerde olduğu kadar kırsalda da ağırlıklı olarak sürdürdüklerini aktaran Karaer, şunları kaydetti:

"Kırsaldaki hatların her türlü doğa koşullarına açık ve korunmasız olduğunu unutmamalıyız. Şu ana kadar kırsaldaki yolların büyük bölümünün kapanmasına rağmen ilk günden itibaren sadece bazı uç noktalarda kesinti yaşandı, ancak ekiplerimiz anında müdahale etti. Halen de çetin mücadelemiz sürüyor. Meteoroloji Müdürlüğümüzle de yakın çalışıyoruz. Bu doğrultuda hafta sonunda yaşanabilecek tüm olumsuzluklara anında müdahale edebileceğimiz şekilde tüm tedbirlerimizi aldık."

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Samsun, Enerji, Sinop, Yedaş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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