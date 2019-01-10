Elektrik Arıza Ekiplerinin Karla Mücadelesi

Elektrik arıza ekipleri, arızaları gidermek için soğuk ve 1 metreyi bulan karla mücadele etmek zorunda kalıyor.

Elektrik arıza ekipleri, arızaları gidermek için soğuk ve 1 metreyi bulan karla mücadele etmek zorunda kalıyor.



Sivas'ta etkili olan soğuk hava ve kar yağışı arıza ve bakım onarım ekiplerinin işlerini bir hayli güçleştiriyor. Arızaları gidermek için canla başla çalışan ekipler bir de soğuk hava ve kalınlığı yer yer 1 metreyi bulan karla mücadele etmek zorunda kalıyor. Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde ÇEDAŞ ekipleri, arızaları gidermek için önce kapıları yolları açtı. Ardından enerji hatlarının üzerine düşen ağaçları kesip kaldırdı. - SİVAS

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