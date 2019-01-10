Elektrik Arıza Ekiplerinin Karla Mücadelesi
43 dakika önce
Elektrik arıza ekipleri, arızaları gidermek için soğuk ve 1 metreyi bulan karla mücadele etmek zorunda kalıyor.
Elektrik arıza ekipleri, arızaları gidermek için soğuk ve 1 metreyi bulan karla mücadele etmek zorunda kalıyor.
Sivas'ta etkili olan soğuk hava ve kar yağışı arıza ve bakım onarım ekiplerinin işlerini bir hayli güçleştiriyor. Arızaları gidermek için canla başla çalışan ekipler bir de soğuk hava ve kalınlığı yer yer 1 metreyi bulan karla mücadele etmek zorunda kalıyor. Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde ÇEDAŞ ekipleri, arızaları gidermek için önce kapıları yolları açtı. Ardından enerji hatlarının üzerine düşen ağaçları kesip kaldırdı. - SİVAS
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 11:44 Kaynak: İHA
Sivas Dondu! Havaya Atılan Sıcak Su, Buz Taneciği Olarak Yere Düştü
Son Dakika! Binali Yıldırım'dan İstifa Açıklaması: Çıktığım Yoldan Geri Dönmem
FETÖ'den Aranan Ünlü Et Lokantasının Sahibi, İtirafçı Olarak Teslim Oldu
Son Dakika! Bakan Pakdemirli Müjdeyi Verdi: Buzağı Destek Ödemeleri 11-18 Ocak'ta Yapılacak