Elektrik Arıza Ekiplerinin Karla Mücadelesi
14 dakika önce
Elektrik arıza ekiplerinin karla mücadelesi Elektrik arıza ekipleri, arızaları gidermek için soğuk ve 1 metreyi bulan karla mücadele etmek zorunda kalıyorSİVAS - Elektrik arıza ekipleri, arızaları gidermek için soğuk ve 1 metreyi bulan karla mücadele etmek zorunda kalıyor.
Elektrik arıza ekiplerinin karla mücadelesi
Elektrik arıza ekipleri, arızaları gidermek için soğuk ve 1 metreyi bulan karla mücadele etmek zorunda kalıyor
SİVAS - Elektrik arıza ekipleri, arızaları gidermek için soğuk ve 1 metreyi bulan karla mücadele etmek zorunda kalıyor. Sivas
'ta etkili olan soğuk hava ve kar yağışı arıza ve bakım onarım ekiplerinin işlerini bir hayli güçleştiriyor. Arızaları gidermek için canla başla çalışan ekipler birde soğuk hava ve kalınlığı yer yer 1 metreyi bulan karla mücadele etmek zorunda kalıyorlar. Sivas'ın Koyulhisar
ilçesinde ÇEDAŞ ekipleri, arızaları gidermek için önce yolları açtı. Ardından enerji hatlarının üzerine düşen ağaçları kesip kaldırdı.
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Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 12:04 Kaynak: İHA
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