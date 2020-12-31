Elektrik arıza ekiplerinin yeni yıl mesaisi - Son Dakika

Elektrik arıza ekiplerinin yeni yıl mesaisi

31.12.2020 22:46

- Elektrik arıza ekiplerinin yeni yıl mesaisi Bitlis'te elektrik arıza ekipleri yeni yılda vatandaşların elektriksiz kalmamaları için ve kesintisiz enerji vermek için yeni yıla çalışarak girdiler.

- Elektrik arıza ekiplerinin yeni yıl mesaisi

BİTLİS - Bitlis'te elektrik arıza ekipleri yeni yılda vatandaşların elektriksiz kalmamaları için ve kesintisiz enerji vermek için yeni yıla çalışarak girdiler.

Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş.arıza ekipleri aldıkları ihbarı değerlendirerek, merkeze bağlı Değirmenaltı Köyündeki arızaya müdahale etti. Vatandaşların kesintisiz enerji almaları için geceli gündüzlü çalışan ekipler yeni yıla saatler kala gittikleri köyde gittikleri arızayı giderdi.

Bitlis'te yılbaşı gecesi Emniyet, Jandarma, 112 Acil Servis ekipleri gibi arıza ekipleri de tam mesai yaptı. Gece gelen ihbarlara müdahale eden ekipler, yeni yıl içinde mesajlar verdi. Merkeze bağlı Değirmenaltı Köyündeki arızaya müdahale ederek, enerji veren ekipteki teknisyen Yunus Ağır, "VEDAŞ ekipleri olarak 2020 yılında Bitlisli hemşerilerimize kesintisiz enerji verebilmek için yılın son gününde de çalışıyoruz. Yeni yılın öncelik sağlık ve huzur getirmesi dileklerimizi sunuyoruz" dedi.

Arıza ekibinden Ömer Gürcan ise, "rıza ekibi olarak bugün Değirmenaltı köyümüzdeki arızaya müdahale ediyoruz. Vatandaşlarımıza kesintisiz enerji vermek için yılbaşı gecesinde de çalışıyoruz. Bütün vatandaşlarımızın yeni yılını kutluyorum" şeklinde konuştu.

Elektrik arıza ekiplerinin yeni yıl mesaisi
Elektrik arıza ekiplerinin yeni yıl mesaisi
Elektrik arıza ekiplerinin yeni yıl mesaisi
Elektrik arıza ekiplerinin yeni yıl mesaisi
Elektrik arıza ekiplerinin yeni yıl mesaisi
Elektrik arıza ekiplerinin yeni yıl mesaisi

Yeni Yıl, Enerji, Bitlis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Elektrik arıza ekiplerinin yeni yıl mesaisi - Son Dakika


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