Elektrik arıza kamyoneti devrildi: 2 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Elektrik arıza kamyoneti devrildi: 2 yaralı - Son Dakika

Elektrik arıza kamyoneti devrildi: 2 yaralı

13 dakika önce

Aksaray'da yoğun kar yağışı ve fırtına nedeniyle kontrolden çıkan kamyonet refüje devrilirken 2 kişi yaralandı.

Elektrik arıza kamyoneti devrildi: 2 yaralı, System.String[]

Aksaray'da yoğun kar yağışı ve fırtına nedeniyle kontrolden çıkan kamyonet refüje devrilirken 2 kişi yaralandı.


Kaza, Çiftlik Mahallesi Nevşehir Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Özcan C. (26) idaresindeki 50 FR 940 plakalı elektrik arıza kamyoneti, yoğun kar yağışı ve fırtına nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje devrildi. Kazada sürücü ve elektrik arıza personeli Engin A. (18) yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AKSARAY

Aksaray, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 11:16 Kaynak: İHA
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