ELEKTRİK ARIZALARI İÇİN BOTLARLA DERELERİ GEÇİP, KARLI DAĞLARA TIRMANIYORLAR - Son Dakika

ELEKTRİK ARIZALARI İÇİN BOTLARLA DERELERİ GEÇİP, KARLI DAĞLARA TIRMANIYORLAR

05.04.2021 11:24

VAN'da elektrik dağıtım şirketinin arıza ekipleri, zorlu kış şartlarında araçların çıkamadığı bölgelere, at sırtında, kar motoru veya paletli araçlarla ya da yaya olarak giderek, arızalara müdahale ediyor.

VAN'da elektrik dağıtım şirketinin arıza ekipleri, zorlu kış şartlarında araçların çıkamadığı bölgelere, at sırtında, kar motoru veya paletli araçlarla ya da yaya olarak giderek, arızalara müdahale ediyor. Van Gölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ) Van İl Müdürü İsmail Özdemir, coğrafi koşulları zor olan bölgelerde, ekiplerin botlarla dereleri aşıp, karlı dağlara tırmanarak, arızaları gidermeye çalıştıklarını söyledi.

Van, Hakkari, Muş ve Bitlis'te özellikle kış mevsiminde zor şartlarda görev yapan VEDAŞ arıza ekipleri, bir taraftan kış koşulları, bir taraftan da zorlu coğrafi koşullarla mücadele ediyor. Vatandaşlar kış mevsiminde elektriksiz kalmasın diye 850 personel, 150 araçla zorlu coğrafi koşullara sahip bölgede kar, fırtına ve tipiye rağmen at sırtında, kar motoru ve paletli araçlarla ya da yaya olarak arızaya ulaşıyor.

DAĞCI KOMANDOLAR GİBİ KARLI DAĞLARA TIRMANIYORLAR

Siirt'in Pervari ile Van'ın Çatak ilçe sınırında bulunan 12 mahalle ve 39 mezranın bulunduğu Narlı güzergahında arızalanan elektrik nakil hatlarına ulaşmak için raftingciler gibi Botan çayının karşı tarafına geçip, arızaya ulaşan ekipler, araçların çıkamadığı yüksek rakımlı bölgelere de dağcı komandolar gibi, sırtlarındaki malzemelerle kilometrelerce yürüyerek gidiyor. Araçlarla botları getiren ekipler, kendilerine eşlik eden profesyonel raftingcilerle botlara binip, Botan Çayı'nın diğer tarafına geçiyor.

AMAÇ, VATANDAŞA KALİTELİ ENERJİ SUNMAK

VEDAŞ Van İl Müdürü İsmail Özdemir, Çetin coğrafyamızda çalışma koşulları zor olmakla beraber, vatandaşlarımıza sürekli ve kaliteli enerji verme noktasında personelimiz, canları pahasına çalışma yürütüyor. Coşan dere ve akarsularda botlarla karşıdan karşıya geçmektedirler. İlk elektrik hatları çekilirken maalesef yol güzergahları seçilmeden en kısa yoldan enerji götürme projeleriyle derelerin sağlı sollu taraflarına projelendirilerek hatlar çekilmiş. Bu nedenle arızaya müdahale etmek çok zor. Arkadaşlarımız ancak botlarla karşıya geçip, arızayı gideriyor. Diğer taraftan da coğrafi iklim şartları yüksek yerleşim yerlerinde ulaşımı zor olan bölgelere de arkadaşlarımız ancak karla kaplı yollara bata çıka ulaşabiliyor. Kışın zaman zaman kar araçlarıyla zaman zaman da atlarla arızalara müdahale etmek zorunda kalıyoruz. Amacımız bölgenin uç noktalarında yaşayan vatandaşlarımıza ve bölgede güvenliği sağlayan jandarmamıza kaliteli ve sürekli enerji sağlamaktır. Van'da kış mevsiminde yaklaşık 300 personel ve 350 araçla bu çalışmalarımızı yürütüyoruz dedi.

BOTLARLA KARŞIYA GEÇİP, ARIZALARA ULAŞIYORLAR

Botlarla Botan Çayı'nın diğer tarafına geçerek arızaya ulaşan VEDAŞ Çatak Onarım Bakım Şefi İlhan Abbasioğlu ise, Çatak ilçesine bağlı grup mahallelerinin bulunduğu Narlı hattımızda meydana gelen arızayı onarabilmek için botlarla karşı tarafa geçtik. Malum, bölgemizin zorlu iklim koşullarıyla mücadele etmekteyiz. Buradaki arızayı giderip, tekrar botlarla karşı tarafa geçtik. Bu bölgede özellikle kış mevsiminde çok zorluk çekiyoruz. VEDAŞ olarak, vatandaşlarımızın enerjisiz kalmaması için canla başla mücadele ediyoruz. Özellikle Çatak ve Bahçesaray ilçelerimizde kar ve çığ tehlikesi var. Bölgemizin arazi yapısından dolayı gerektiğinde nehirlerden botlarla geçiyoruz. Karın olduğu bölgelerde de paletli araç, kar motoru kullanıyoruz. Bu araçların gidemediği yerlere de vatandaşlarımızın binek hayvanlarını kullanarak ya da yürüyerek ulaşmaya çalışıyoruz diye konuştu.

ELEKTRİK ARIZALARI İÇİN BOTLARLA DERELERİ GEÇİP, KARLI DAĞLARA TIRMANIYORLAR
ELEKTRİK ARIZALARI İÇİN BOTLARLA DERELERİ GEÇİP, KARLI DAĞLARA TIRMANIYORLAR
ELEKTRİK ARIZALARI İÇİN BOTLARLA DERELERİ GEÇİP, KARLI DAĞLARA TIRMANIYORLAR
ELEKTRİK ARIZALARI İÇİN BOTLARLA DERELERİ GEÇİP, KARLI DAĞLARA TIRMANIYORLAR
ELEKTRİK ARIZALARI İÇİN BOTLARLA DERELERİ GEÇİP, KARLI DAĞLARA TIRMANIYORLAR
ELEKTRİK ARIZALARI İÇİN BOTLARLA DERELERİ GEÇİP, KARLI DAĞLARA TIRMANIYORLAR
ELEKTRİK ARIZALARI İÇİN BOTLARLA DERELERİ GEÇİP, KARLI DAĞLARA TIRMANIYORLAR
ELEKTRİK ARIZALARI İÇİN BOTLARLA DERELERİ GEÇİP, KARLI DAĞLARA TIRMANIYORLAR
ELEKTRİK ARIZALARI İÇİN BOTLARLA DERELERİ GEÇİP, KARLI DAĞLARA TIRMANIYORLAR
ELEKTRİK ARIZALARI İÇİN BOTLARLA DERELERİ GEÇİP, KARLI DAĞLARA TIRMANIYORLAR
ELEKTRİK ARIZALARI İÇİN BOTLARLA DERELERİ GEÇİP, KARLI DAĞLARA TIRMANIYORLAR
ELEKTRİK ARIZALARI İÇİN BOTLARLA DERELERİ GEÇİP, KARLI DAĞLARA TIRMANIYORLAR
ELEKTRİK ARIZALARI İÇİN BOTLARLA DERELERİ GEÇİP, KARLI DAĞLARA TIRMANIYORLAR
ELEKTRİK ARIZALARI İÇİN BOTLARLA DERELERİ GEÇİP, KARLI DAĞLARA TIRMANIYORLAR
ELEKTRİK ARIZALARI İÇİN BOTLARLA DERELERİ GEÇİP, KARLI DAĞLARA TIRMANIYORLAR

Enerji, Çatak, Van, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ELEKTRİK ARIZALARI İÇİN BOTLARLA DERELERİ GEÇİP, KARLI DAĞLARA TIRMANIYORLAR - Son Dakika


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