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Elektrik arızaları ve kaçak kayıplar İHA ile tespit edilecek - Son Dakika

Elektrik arızaları ve kaçak kayıplar İHA ile tespit edilecek

22.06.2021 18:53

- Elektrik arızaları ve kaçak kayıplar İHA ile tespit edilecek Aras EDAŞ önümüzdeki süreçte elektrik arızalarını ve kaçak kayıpları İHA ile tespit edecek.

- Elektrik arızaları ve kaçak kayıplar İHA ile tespit edilecek

ERZURUM - Aras EDAŞ önümüzdeki süreçte elektrik arızalarını ve kaçak kayıpları İHA ile tespit edecek.

Aras EDAŞ İHA (İnsansız Hava Aracı) ile hizmetlerini daha iyi seviyeye ulaştırmayı hedeflemektedir. Şirket ilk olarak yatırım programı kapsamındaki dağıtım tesislerinin projelendirilmesi için gerekli olan harita üretimini sağlamak, ikinci olarak termal kamera ile de muhtemel arıza noktalarının tespit edilmesini gerçekleştirmek. Üçüncü olarak, kaçak taramalarını bir üst seviyeye taşıyarak daha sıkı bir denetim yapılmasını sağlamayı amaçlıyor.

Aras EDAŞ Genel Müdürü Fikret Akbaş'ın katılımı ile İnsansız Hava Aracı için tanıtım toplantısı düzenlendi.

Yakutiye İlçesi Nenehatun Bölgesinde yapılan tatbikat ile yeni sistem çalışması uygulamalı olarak gösterildi.

Aras EDAŞ Genel Müdürü Fikret Akbaş burada yaptığı açıklamada, "Erzurum 7 il, 58 ilçe 4 bin civarında mahalleye hizmet vermektedir. Göreve geldiğimiz gün 2 ana hedef belirledik. Birinci görevimiz enerji kalitesini artırmak, ikincisi ise hizmet kalitesini artırmaktır. Gelinen noktada gerek enerji konusundaki alt yapının kaliteli olması, gerekse de verilen hizmet kalitesi açısından Erzurum ve bölgemiz istenilen en üst seviyeye gelmiş bulunmaktadır. Hedefimizi bir adım daha ileriye götürebilmek adına yeni teknolojik bir yatırım olan İHA (İnsansız Hava Aracı ) nı sizlere tanıtmayı, ayrıca da bu araçla bölgede yapılacak hizmetleri anlatmak olacaktır" dedi.

Sistemleri geliştirmek adına ciddi yatırımlar yapıldığını dile getiren Akbaş, "Özelleşmeden bu tarihe kadar yaklaşık olarak 1 milyar 500 milyonluk yatırımla, bu rakam aslında daha da fazla, bu rakam bir kaç yıl öncenin rakamlarıdır, bu yatırımları 150 milyonu teknolojik yatırımdır. 2021-2025 yılını kapsayan 5 yıllık yatırım programında 3 milyar 400 milyonluk yatırım planlaması yapıldı. Bunun yanı sıra da 5 milyarlık bakım programı yapıldı. 2021 yılı için yalnızca 650 milyon liralık yatırım ihalesi yapıldı. 150 milyon liralık bakım ihalesi yaptık. Kısaca hedef olarak sorumluluk alanımız olan bölgemizde süreklilik olan enerji kesintisini unutturmak. Göreve geldiğimiz günden itibaren çok şükür ciddi enerji kesintileri yaşanmıyor. Bölge kalkınmasının en başında sağlam bir enerji alt yapısının olması gerek, bu amacımızdan da taviz vermiyoruz" diye konuştu.

İHA'nın devreye girmesiyle hizmetlerinde 3 ana hedef bulunduğunu dile getiren Aktaş, "Birinci görevi bölgenin yatırım programına uygun olması için üretilen projeler, harita alt yapısının görüntüleri, ikinci hedef olarak enerjinin sağlanması konusunda oluşacak arızaların en kısa sürede giderilmesi ve enerji hatlarının tanıtımı olacak, termal kameralarla belirlenen arıza kaynakları varsa bu kaynağın yani enerjinin kesilmeden tamiri, üçüncü hedef olarak bölgemizde yüzde 44 veya yüzde 45'ler den, yüzde 20'lere düşürdüğümüz kayıp kaçak oranını daha iyi seviyelere getirmektir. Yani kayıp kaçak taraması yapacağız. İHA havalandıktan sonra yaklaşık olarak 10 km. mesafe, 40 km. lik enerji nakil hattını taramaya yarayan alettir. Bir şirket ilk kez bu kapasitede, bu boyutta İHA alarak hizmette en üst seviyeye gelmeyi hedefledik. Bölgemizde sağlıklı ve kaliteli hizmet enerji üretimi olacaktır. Vatandaş kullandığı teknoloji ile en kaliteli hizmeti tarafımız tarafından almaktadır" diye konuştu.

Elektrik arızaları ve kaçak kayıplar İHA ile tespit edilecek
Elektrik arızaları ve kaçak kayıplar İHA ile tespit edilecek
Elektrik arızaları ve kaçak kayıplar İHA ile tespit edilecek
Elektrik arızaları ve kaçak kayıplar İHA ile tespit edilecek

Aras Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi, İhlas Haber Ajansı, Yatırım, Enerji, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Elektrik arızaları ve kaçak kayıplar İHA ile tespit edilecek - Son Dakika


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