Elektrik Arızalarına Atlı Müdahale

Ağrı'da kar yağışı nedeniyle köy ve mezralarda yaşanan elektrik kesintilerine ulaşmaya çalışan Aras Elektrik Dağıtım AŞ (EDAŞ) ekipleri, zaman zaman ulaşılması güç bölgelere köylülerden aldıkları atlarla gidip arızalara müdahale ediyor.

ABDULLAH SÖYLEMEZ - Ağrı'da kar yağışı nedeniyle köy ve mezralarda yaşanan elektrik kesintilerine ulaşmaya çalışan Aras Elektrik Dağıtım AŞ (EDAŞ) ekipleri, zaman zaman ulaşılması güç bölgelere köylülerden aldıkları atlarla gidip arızalara müdahale ediyor.



Kışın sert ve çetin geçtiği kentte yer yer bir metreyi aşan karda elektrik hatlarındaki arızaları gidermeye çalışan Aras EDAŞ ekipleri, özellikle hava sıcaklığının sıfırın altında 20 dereceyi geçtiği kırsalda elektrik arızalarına zamanında müdahale etmek için yoğun çaba sarf ediyor.



Kar ve fırtına nedeniyle kırsaldan geçen enerji hatlarında meydana gelen arızaları gidermek için dondurucu soğuklara aldırış etmeden çalışan ekipler, vatandaşlara kesintisiz enerji sağlamak adına sıkı çalışma yürütüyor.



Kentte en fazla elektrik arızalarının yaşandığı ilçelerin başında gelen Hamur'da da görev yapan Aras EDAŞ ekipleri, ilçeye bağlı dağlık alanda meydana gelen elektrik arızalarına müdahale etmek için tüm yolları deniyor.



Köylülerden ekiplere atlı destek



Ağrı genelinde kırsalda yaşanan arızalara müdahale edebilmek için köylere giden ekipler, köylülerin de desteğiyle arızaları onarıp enerji akışını tekrar sağlıyor.



Son olarak gelen ihbar üzerine Gültepe köyüne gitmek için araçlarıyla yola koyulan ekipler, kar yağışı ve tipi yüzünden köye 2 saatte ulaşabildi.



Araçlarını köye bırakıp kırsaldaki arızalı hatta ulaşmak isteyen ekipler, bölgede bir metreyi bulan karda yürüyemeyince köylülerden yardım istedi.



Bölgedeki diğer köylerin de arızalarda at desteği verdiği ekiplerin yardım çağrısına duyarsız kalmayan Gültepe köye sakinleri de Aras EDAŞ ekipleri için 2 at verdi.



Baretlerini takıp malzemelerini yanlarına aldıktan sonra atlara binen ekipler, karla kaplı vadiler ve buz tutan dereleri aşıp kırsalda bulunan kilometrelerce uzunluktaki elektrik hatlarında çalışma yaparak arızayı tespit etmeye çalıştı.



Soğuk havada atlarla dik dağlarda ilerlemekte zorlanan ekipler, bir süre sonra olumsuz hava koşullarına rağmen direkteki hatta oluşan arızayı onardı.



"Hat takibinde arızayı bulmak için atlar bize yardımcı oluyor"



Ağrı Aras EDAŞ Sistem İşletme Müdürü Abdurrahman Aydemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, zorlu coğrafyada köy ve mezralarda enerji kesintisinin çözümü için tüm ekiplerin çalıştığını söyledi.



Kışın oldukça zor geçtiği bir bölgede çalıştıklarını anlatan Aydemir, şöyle konuştu:



"Ekiplerimiz, zaman zaman ağır kış şartlarında arızalara daha erken müdahale etmek için köylülerden aldıkları atlara binerek hat takibi yapıyor. Burada yaklaşık bir aydır kar yağıyor, zorlu kış şartlarını yaşıyoruz. Direklerimiz devriliyor, köylerimiz enerjisiz kalıyor. Bizim ekiplerimiz vardiyalı sistemde 24 saat aralıksız çalışıyor. Kesintisiz enerji sağlamak için ekiplerimizle zorlu kış şartlarında görevimizin başındayız. Hat takibinde arızayı bulmak için atlar bize yardımcı oluyor, arızayı daha erken buluyoruz."



Yürüyerek gidemedikleri yerlere at ile gidiyorlar



Hamur ilçesinde görev yapan Aras EDAŞ çalışanı Feridun Taylan ise vatandaşlara karanlıkta kalmamaları için kesintisiz elektrik sağlamak amacıyla kar kış demeden çalıştıklarını belirtti.



Son günlerde etkili olan kar yağışı ve fırtına nedeniyle yaşanan elektrik arızalarını gidermek için kar, kış demeden çalıştıklarını dile getiren Taylan, "Ağır kış şartları altında çalışmaktayız. Halkımıza iyi bir hizmet vermek için kar, kış demeden çalışıyoruz. Vatandaşlara kesintisiz enerji sağlamak için soğuk havada köylülerden atları alarak araziye çıkıyoruz. Yürüyerek gidemediğimiz yerlerde köylülerden at desteği alarak arıza çalışmalarımızı yapıyoruz. Sağ olsun köylüler de yardımcı oluyor. Biz de atlarla kırsala gidip arızamızı giderdikten sonra kesintisiz enerjimizi veriyoruz." diye konuştu.



Elektrik arıza servisinde çalışan Adnan Bartık da sık sık bölgedeki köylerden at desteği alarak arızalara müdahale ettiklerini söyledi.



Son olarak Gültepe köyü kırsalındaki elektrik arızasına yine köylülerden aldıkları destekle müdahale edeceklerine dikkati çeken Bartık, "Arızamızın 8 kilometrelik kısmı kırsal kesimde kaldı. Bu bölümde atlarla takip edeceğiz. Köylülerden atları alarak oraya gideceğiz. Halkımıza kesintisiz enerji vermek için Aras EDAŞ ailesi olarak mecburen çalışıyoruz. Zor ama bu bizim görevimiz." dedi.



"Vatandaş olarak atları onlara verip yardımcı oluyoruz"



Ekiplere arızayı gidermeleri için at veren köylülerden Mahmut Bartık da köylerinde zaman zaman elektrik kesintisinin yaşandığını ve durumu Aras EDAŞ ekiplerine bildirdiklerini anlattı.



Ekiplerin köye gelip arızalara müdahale ettiğini anlatan Bartık, şu ifadeleri kullandı:



"Elektrik kesintisi olduğu için arkadaşlar gelip müdahale ettiler. Biz de vatandaş olarak atları onlara verip yardımcı oluyoruz. Elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Allah arkadaşlardan razı olsun, gece yarısı bile olsa biz telefon açtığımızda gelip arızaya müdahale ediyorlar."

