Elektrik Arızalarında Yetkisiz Tehlike

ÇEDAŞ Genel Müdürü Niyazi Kıvılcım, elektrik arızalarına yetkisiz kişilerin müdahale etmesinin ciddi tehlikeler doğurabileceğini belirtti.

ÇEDAŞ Genel Müdürü Niyazi Kıvılcım, elektrik arızalarına yetkisiz kişilerin müdahale etmesinin ciddi tehlikeler doğurabileceğini belirtti.



İnsan hayatının temel ihtiyacı olan elektriğin 'güvenli kullanımı'na dikkat çeken ÇEDAŞ, hizmet bölgesindeki elektrik tüketicilerine çağrı yaptı. ÇEDAŞ Genel Müdürü Niyazi Kıvılcım, "Vatandaşlarımız elektrik arızaları ile ilgili 186 numaralı çağrı merkezimiz ve 0552 186 0 186 numaralı WhatsApp İhbar Hattı'mızdan bize ulaşabilir" diyerek elektrik arızalarına yetkisiz kişilerin müdahalesinin hayati tehlikelere neden olduğuna dikkat çekti.



Özellikle kış aylarında kırsal kesimlerde bazı vatandaşların arızalara kendilerinin müdahale etmeye çalışmasının ciddi yaralanmalara ve hayati tehlikeye neden olduğuna işaret eden ÇEDAŞ Genel Müdürü Niyazi Kıvılcım, "Hizmet bölgemizde elektrik hatlarında iletken kopması ya da trafolarda arıza yaşanması gibi durumlarda, yetkisiz kişilerin müdahale etmeleri kesinlikle yasak ve tehlikeli. Ancak zaman zaman üzülerek görüyoruz bazı kişiler onarım yapmak adına pano ve trafolara, kopan iletkene müdahale etmeye kalkmakta. Oysa gözle görünmeyen, varlığı sadece özel aletlerle anlaşılabilen elektriğe bu tarz müdahaleler büyük tehlike içeriyor. Abonelerimiz böyle durumlarda söz konusu kişileri uyarmalı ve hızla bizimle iletişime geçmeli" diye konuştu.



"Günün her saatinde arayabilirsiniz."



Elektrik direklerinden, kopan tellerden, trafo merkezlerinden uzak durulması gerektiğini vurgulayan Genel Müdür Kıvılcım sözlerine şöyle devam etti:



"Özellikle kış aylarında hava şartları nedeniyle ısınma amaçlı elektrik tüketimi artış gösteriyor. Bazı bölgelerde aşırı yüklemenin de etkisi ile kesinti ve arızalar gündeme gelebiliyor. Ekiplerimiz söz konusu arızalara zorlu hava şartlarına karşı 7/24 müdahale ediyor. Vatandaşlarımızdan ricamız tüm arıza ve kesintilerde bizimle iletişime geçmeleri. Günün her saatinde 186 numaralı çağrı merkezimiz ve 0552 186 0 186 numaralı WhatsApp İhbar Hattı ile her zaman bizlere ulaşabilirler." - SİVAS

