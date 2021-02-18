Elektrik arıza için gittiler, mahsur kaldılar - Son Dakika

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Elektrik arıza için gittiler, mahsur kaldılar

Hem olumsuz hava hem de zorlu doğa koşullarıyla mücadele ediyorlar

Sivas'ta elektrik arızasını gidermek için yola koyulan ÇEDAŞ ekibi kar nedeniyle mahsur kaldı, yardımına ise karla mücadele personeli koştu

SİVAS - Sivas'ta elektrik arızasını gidermek için yola koyulan ÇEDAŞ ekibi kar nedeniyle mahsur kaldı, yardımına ise karla mücadele personeli koştu.

Sivas'ta geçtiğimiz günlerde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kar nedeniyle birçok köy yolu da ulaşıma kapandı. ÇEDAŞ ekibi Yayıközü köyü, Kurugöl köyü ve Hıdıruşağı mezrasından gelen elektrik arızası ihbarı üzerine hemen yola koyuldu. Hem olumsuz hava hem de zorlu doğa koşullarıyla mücadele etmek zorunda olan ÇEDAŞ ekibi bir süre ilerledikten sonra Sivas'ın Hafik İlçesi Hıdıruşağı mezrası yolu üzerinde aracın kayarak kara saplanması sonucu mahsur kaldı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine Hafik İlçe Özel İdaresi karla mücadele personeli sevk edildi. Karla mücadele personeli kar nedeniyle kapanan yolu kepçeyle temizledikten sonra ÇEDAŞ ekibini kurtardı.