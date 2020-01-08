Elektrik arızasını gidermek için Zap Deresi'ni aşıp, dağa tırmandılar - Son Dakika
Son Dakika Güncel Elektrik arızasını gidermek için Zap Deresi'ni aşıp, dağa tırmandılar - Son Dakika

Elektrik arızasını gidermek için Zap Deresi'ni aşıp, dağa tırmandılar

6 saat önce

Hakkari'de Van Gölü Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (VEDAŞ) arıza ekipleri, zarar gören yüksek gerilim hatlarını onarmak için hem dondurucu soğukla hem de zorlu doğa koşullarıyla mücadele ediyor.

Elektrik arızasını gidermek için Zap Deresi'ni aşıp, dağa tırmandılar, System.String[]

Hakkari'de Van Gölü Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (VEDAŞ) arıza ekipleri, zarar gören yüksek gerilim hatlarını onarmak için hem dondurucu soğukla hem de zorlu doğa koşullarıyla mücadele ediyor.

Ekipler, kent merkezine 30 kilometre uzaktaki Doğanlı köyü yakınlarında kar ve tipi nedeniyle zarar gören elektrik direkleri ile yüksek gerilim hattını onarmak için yoğun çaba sarf etti.

Önce Zap Deresi'ni botlarla geçen ekipler, ardından karlı dağlara tırmanarak arızanın olduğu bölgeye ulaşmaya çalıştı.

Üzümcü Jandarma Karakolundaki askerlerin drone ile destek verdiği ekipler, zorlu yolculuğun ardından bölgeye ulaşarak arızayı giderdi.

Ekipte yer alan Şahin Tunç, gazetecilere yaptığı açıklamada, Çukurca ana hat şebekesinde oluşan arızayı gidermek için çalışma yürüttüklerini söyledi.

Zor şartlara rağmen insanlara kesintisiz enerji sağlamak amacıyla gece gündüz çalıştıklarını belirten Tunç, şunları kaydetti:

"Coğrafi yapısı, iklim koşulları, ulaşım sıkıntılarına rağmen bugün botlarla Zap Suyu'nu geçtik. Ardından 400 metre dağa tırmanarak arızayı tespit ettik. Yürüttüğümüz çalışmaların ardından bölgeye yeniden enerji verilmesini sağladık. Vatandaşlarımızın daha sağlıklı enerji almalarını sağlamak için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bize destek olan Zap Rafting takımına ve bölgede görevli askerlerimize teşekkür ediyoruz."

Zap bölgesi, Van Gölü, Hakkari, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 11:30 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kaza yerinden geçerken, ölen kişinin eşi olduğunu öğrendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD-İran gerilimi için açıklama: İzin vermeyeceğiz Sınıfta arkadaşlarıyla tartışan liseli kız, dördüncü kattaki sınıfının penceresinden atladı KKTC sele teslim oldu! Güney Kıbrıs'ta sarı alarm verildi

Son Dakika Haberleri
17:38 Çavuşoğlu, Erdoğan-Putin görüşmesinde İdlip'te ateşkes, Suriye, ABD-İran gerilimi, Irak ve Libya... - Son Dakika
17:38 Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: "Türkiye ve Rusya Başkanları Basra Körfezi'nde tırmanan gerilimin... - Son Dakika
17:37 Mersin'de çökme meydana gelen yol, ulaşıma kapatıldı (4) -(DRONE) - Son Dakika
17:37 Kaza yerinden geçerken ölen kişinin eşi olduğunu öğrendi - Son Dakika
17:36 Batman'da, beyin erimesi hastalığı olan Ahmet için seferberlik - Son Dakika
16:55 Kaza yerinden geçerken, ölen kişinin eşi olduğunu öğrendi - Son Dakika
16:08 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD-İran gerilimi için açıklama: İzin vermeyeceğiz - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2020 17:42:58. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Elektrik arızasını gidermek için Zap Deresi'ni aşıp, dağa tırmandılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]