Yoğun kar yağışı nedeniyle Andırın ilçesinde elektrik kesintileri yaşandı. AKEDAŞ ekipleri, Yeni Mahalle'deki elektrik arızasını gidermek için trafoda çalışma başlattı. Çalışma sırasında henüz belirlenemeyen bir nedenle trafoda küçük çaplı patlama meydana geldi. Patlama sırasında trafoda çalışan teknisyenler Anıl Soran ve Baki Tekeli yaralandı. Yaralanan iki teknisyen, ambulansla kaldırıldıkları hastanelerde tedavi altına alındı.
Son Dakika › Güncel › Elektrik arızasını gidermeye çalışan 2 teknisyen yaralandı - Son Dakika