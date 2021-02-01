Elektrik arızasını gidermeye çalışan 2 teknisyen yaralandı - Son Dakika
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Elektrik arızasını gidermeye çalışan 2 teknisyen yaralandı

Elektrik arızasını gidermeye çalışan 2 teknisyen yaralandı

01.02.2021 00:46

KAHRAMANMARAŞ'ın Andırın ilçesinde elektrik arızasını gidermeye çalışan 2 elektrik teknisyen trafoda meydana gelen küçük çaplı patlamada yaralandı.

KAHRAMANMARAŞ'ın Andırın ilçesinde elektrik arızasını gidermeye çalışan 2 elektrik teknisyen trafoda meydana gelen küçük çaplı patlamada yaralandı.

Yoğun kar yağışı nedeniyle Andırın ilçesinde elektrik kesintileri yaşandı. AKEDAŞ ekipleri, Yeni Mahalle'deki elektrik arızasını gidermek için trafoda çalışma başlattı. Çalışma sırasında henüz belirlenemeyen bir nedenle trafoda küçük çaplı patlama meydana geldi. Patlama sırasında trafoda çalışan teknisyenler Anıl Soran ve Baki Tekeli yaralandı. Yaralanan iki teknisyen, ambulansla kaldırıldıkları hastanelerde tedavi altına alındı.


- Andırınkahramanmaraş
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Elektrik arızasını gidermeye çalışan 2 teknisyen yaralandı - Son Dakika
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