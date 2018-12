Elektrik Arızasını Tamir İçin At Arabasıyla Malzeme Taşıyorlar

Doğu Anadolu Bölgesi'nde yoğun kar yağışı ve fırtına sonucu enerji nakil hatlarında oluşan arızaları gidermek için görevliler kar kalınlığının yüksek olduğu bölgelere at arabasıyla malzeme taşıyor.

Bölgede kar yağışıyla birlikte şiddetli fırtınanın etkili olması sonucu özellikle kırsal alanlarda enerji nakil hatlarında arızalar meydana geliyor.



Kar yağışı sonrası enerji nakil hatlarında buz yükü nedeniyle hatlarda kopma ve buzlanma ile fırtınayla birlikte elektrik direklerinde devrilme meydana gelen yerlerde ekipler, hatların buzlarını temizleyip devrilen direkleri onararak elektrik kesintilerinin en aza indirilmesi için büyük çaba harcıyor.



Kar yağışının aylarca etkili olduğu bölgede, gece gündüz mesai yapan arıza ekipleri, snowtrack, kar motoru ve arazi araçlarıyla zorlu arazi koşullarını aşmaya çalışıyor.



Kar ve tipiden kapanan yollarda araçlarla müdahale etmekte zorlanan ekipler, özellikle kar yağışının etkisini artırdığı ve ilerleyemedikleri alanlarda atlı müdahale yaparak arızayı onarıyor.



Ekipler, arıza alanlarına at üstünde gitmenin yanında malzemeleri at arabalarıyla taşıyarak elektrik arızalarına müdahale ediyor.



70 köyün elektrik arızası giderildi



Ağrı'nın Hamur ilçesi Gültepe köyü Yoğurtçu mezrasında kar yağışı ve şiddetli fırtına sonucu elektrik nakil hatlarında arıza meydana geldi.



Arızayı giderebilmek amacıyla yola çıkan Aras EDAŞ ekipleri, atlarla yaklaşık 15 kilometre ilerleyerek arıza noktasına ulaşabildi.



Onarım çalışması sonucu 70 köyde meydana gelen elektrik kesintisi, ekiplerin at arabasıyla taşıdıkları malzemeyle giderildi.

