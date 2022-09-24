Elektrik olmayan arazilerde çiftçilere güneş enerjisi ile sulama imkanı - Son Dakika
Üye Girişi

Elektrik olmayan arazilerde çiftçilere güneş enerjisi ile sulama imkanı

24.09.2022 11:12
Elektrik olmayan arazilerde çiftçilere güneş enerjisi ile sulama imkanı

Elektrik bulunmayan tarım arazilerinde kurulan sistemle güneşten elde edilen enerji ile arazilerin sulanması sağlanıyor.

Elektrik bulunmayan tarım arazilerinde kurulan sistemle güneşten elde edilen enerji ile arazilerin sulanması sağlanıyor.

TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım AŞ tarafından organize edilen 7. Samsun Tarım Fuarı'nda sergilenen sistemle, güneş panellerine gelen ışınlar invertör (dönüştürücü) ile elektriğe çevrilerek su pompasının çalıştırılması sağlanıyor. Böylelikle istenilen yere gönderilen su, ister direkt istenirse de depolanarak daha uzun vadede toprakla buluşturuluyor.

Güneş panelleri üreten firmanın genel müdürü Ahmet Kurada, AA muhabirine, güneş panellerinde yerlilik oranının yüzde 80 civarında olduğunu söyledi.

Güneş enerjisinden sağlanan elektrik ile arazilerde sulama imkanı sağlayan sistemin hem tedarik hem de saha uygulamalarını yaptıklarını belirten Kurada, "Su pompasıyla kuyunun içindeki suyu alıp ister tanka, istersek direkt sahaya uygulanabiliyor. Çiftçiler için büyük bir avantaj. Arazide suyu bulmuşken enerjiyi de oraya taşımak zorunda kalmıyorsunuz. Güneşin müsait olduğu alanlarda bu sistemi uygulayabiliyoruz." dedi.

Sistemin 4 yıl içinde kendisini amorti ettiğini vurgulayan Kurada, "Ev tipi sistemlerde amortisman süreci biraz daha uzayabilir. Çünkü ev tüketimi ile sanayi tüketimi arasında fark olduğu gibi evde gece de tüketimimiz devam ediyor." ifadesini kullandı.

Kurada, sulamanın gece yapılmak istenmesi halinde suyun depolanması gerektiğine işaret ederek, "Çünkü gün ışığından enerji üretiliyor. Su tankımız varsa şamandıranın su seviye durumuna göre gündüz üretilen enerjiyle suya takviyeler. Kendi basıncıyla da sulamayı yapabilirsiniz." diye konuştu.

Geleceğin enerjisinin yenilenebilir enerji olduğunun altını çizen Kurada, şöyle devam etti:

"Çünkü güneş her daim var olmaya devam edecek. Bugün evler için belki çok uygun değil maliyet olarak ama sanayide bir standarda oturduktan sonra evlere veya kamu binalarına da artık yerleşecek. Küçük çaplı rüzgar enerjileri var. Burada nasıl sulama için bir güneş paneli koyduysak aynı şekilde ufak bir rüzgar gülü de enerji üretebilecek. Bir şekilde alternatifini her zaman bulacağız."

YORUMLAR
500
Adana'daki batık kent Augusta su altı kamerasıyla görüntülendi Adana'daki batık kent Augusta su altı kamerasıyla görüntülendi Muratpaşa Belediyesi, Perlatör Dağıtımına Devam Ediyor Muratpaşa Belediyesi, Perlatör Dağıtımına Devam Ediyor
Kaynak: AA

Güneş, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Elektrik olmayan arazilerde çiftçilere güneş enerjisi ile sulama imkanı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
11:13 Ronaldinho: Tüm zamanların en iyisi Messi değil
10:51 14 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunan ve "uyuşturucunun etkisindeydim" diyen sapık, mahkemede çark etti: Savunulacak bir şey yok, pişmanım
10:10 Osmaniye'de ağıla yıldırım düştü, 38 hayvan öldü
09:57 Akşener'in sözleri "adaylığa destek" olarak yorumlandı: Kılıçdaroğlu'na ölünceye kadar şükran duyacağım
09:51 Rusya ile Ukrayna arasındaki esir takasında Putin'in ısrarla istediği ismin yakın dostu Medvedçuk olduğu ortaya çıktı
09:02 TOKİ konut projesinde indirim müjdesinin ardından yeni detaylar ortaya çıktı! 2 şartı yerine getiremeyen başvuruda bulunamayacak
08:31 Buca Belediyesi ile DİSK arasında devam eden toplu sözleşme görüşmeleri sonuçlandı: Asgari ücret 11 bin 500 TL
08:13 Sultangazi'de korkunç olay! Motosikletin arkasında seyahat eden 19 yaşındaki İdris, tramvayın altında kalarak metrelerce sürüklendi
08:05 Camiye ayağında ayakkabı, elinde kazmayla alkollü şekilde girerek tepki çekmişti! Rus turist, mahkeme tarafından sınır dışı edildi
23:15 İran Cumhurbaşkanı Reisi, ülkede yükselen tansiyonu bu sözlerle yorumladı: Düşmanlar ülkemizde kaos çıkarmak istiyorlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.09.2022 11:19:19. #1.11#
SON DAKİKA: Elektrik olmayan arazilerde çiftçilere güneş enerjisi ile sulama imkanı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement