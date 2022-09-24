Elektrik olmayan arazilerde çiftçilere güneş enerjisi ile sulama imkanı

Elektrik bulunmayan tarım arazilerinde kurulan sistemle güneşten elde edilen enerji ile arazilerin sulanması sağlanıyor.

TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım AŞ tarafından organize edilen 7. Samsun Tarım Fuarı'nda sergilenen sistemle, güneş panellerine gelen ışınlar invertör (dönüştürücü) ile elektriğe çevrilerek su pompasının çalıştırılması sağlanıyor. Böylelikle istenilen yere gönderilen su, ister direkt istenirse de depolanarak daha uzun vadede toprakla buluşturuluyor.

Güneş panelleri üreten firmanın genel müdürü Ahmet Kurada, AA muhabirine, güneş panellerinde yerlilik oranının yüzde 80 civarında olduğunu söyledi.

Güneş enerjisinden sağlanan elektrik ile arazilerde sulama imkanı sağlayan sistemin hem tedarik hem de saha uygulamalarını yaptıklarını belirten Kurada, "Su pompasıyla kuyunun içindeki suyu alıp ister tanka, istersek direkt sahaya uygulanabiliyor. Çiftçiler için büyük bir avantaj. Arazide suyu bulmuşken enerjiyi de oraya taşımak zorunda kalmıyorsunuz. Güneşin müsait olduğu alanlarda bu sistemi uygulayabiliyoruz." dedi.

Sistemin 4 yıl içinde kendisini amorti ettiğini vurgulayan Kurada, "Ev tipi sistemlerde amortisman süreci biraz daha uzayabilir. Çünkü ev tüketimi ile sanayi tüketimi arasında fark olduğu gibi evde gece de tüketimimiz devam ediyor." ifadesini kullandı.

Kurada, sulamanın gece yapılmak istenmesi halinde suyun depolanması gerektiğine işaret ederek, "Çünkü gün ışığından enerji üretiliyor. Su tankımız varsa şamandıranın su seviye durumuna göre gündüz üretilen enerjiyle suya takviyeler. Kendi basıncıyla da sulamayı yapabilirsiniz." diye konuştu.

Geleceğin enerjisinin yenilenebilir enerji olduğunun altını çizen Kurada, şöyle devam etti:

"Çünkü güneş her daim var olmaya devam edecek. Bugün evler için belki çok uygun değil maliyet olarak ama sanayide bir standarda oturduktan sonra evlere veya kamu binalarına da artık yerleşecek. Küçük çaplı rüzgar enerjileri var. Burada nasıl sulama için bir güneş paneli koyduysak aynı şekilde ufak bir rüzgar gülü de enerji üretebilecek. Bir şekilde alternatifini her zaman bulacağız."