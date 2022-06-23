Son dakika haber! Elektrik çarpıp kalbi durdu, ölümden döndü

Elektrik çarpıp kalbi durdu, ölümden döndü

17 yaşındaki gencin iç organları tahrip oldu, tedavi sonrası hayata döndü

İZMİR - Bodrum'da sanayi sitesinde bulunan bir oto yıkamacıda çalışan 17 yaşındaki Yusuf Bozyiğit'e yüksek voltajlı elektrik çarptı. 10 dakika boyunca kalbi duran, başta akciğerleri olmak üzere pek çok iç organında tahribat meydana gelen Bozyiğit, İzmir'de gördüğü tedavi sonucu adeta ölümden döndü.

3 yıldır yaz aylarında Bodrum'a giden ve çeşitli işlerde çalışan 17 yaşındaki Yusuf Bozyiğit, Bodrum'da sanayi sitesinde bulunan bir oto yıkamacıda yüksek voltajda elektrik akımına kapıldı. Vücudunun büyük bölümünde yanma meydana gelen çocuğun 10 dakika boyunca kalbi durdu. 112 Acil Servis ekiplerinin yoğun çabasıyla kalbi yeniden çalıştırılan Bozyiğit, Bodrum Devlet Hastanesinden İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Akciğerleri başta olmak üzere iç organlarının büyük bir bölümünde hasar meydana gelen Yusuf Bozyiğit, önce yoğun bakımda 2 ay boyunca tedavi gördü. Hasta, daha sonra yoğun bakımdan çıkarılarak yanık birimine sevk edildi. Doktorları, Bozyiğit'in ölümden döndüğünü ancak yoğun tedavi ile hayati tehlikesini atlattığını kaydetti.

"Normal hayatına dönecek"

Yoğun Bakım Uzmanı Dr. Hüseyin Özkarakaş, "Yusuf'un elektrik çarpması sonrası 10 dakika kalbi duruyor ve sonra tekrar çalıştırılıyor. Hastanemize sevk edildiğinde tüm organlarda bir harabiyet söz konusuydu. Akciğerleri hemen hemen hiç çalışmıyordu. 2 ay solunum cihazı ile desteklendi. Hayati tehlikeyi atlattıktan sonra yanık birimine sevk ettik. Akciğerleri düzeldi, organları toparlandı. Vücudunda çok büyük yanık yüzdesi vardı. Kanı neredeyse tamamen yanmıştı, onlar da geriledi. Çok şükür buna vesile olduk. Genel durumu düzeldi. Ufak tefek izler kalacak ama 1-2 aya kadar normal hayatına dönecek. Fizik tedavisi de yakında bitecek ve taburcu edeceğiz" dedi. Yusuf Bozyiğit ise "Oto yıkamacıda çalışıyordum. Üst katı temizleyecektim. Elektrik kablosunu köşeye çekecektim. Tutunca elektrik çarptı. O andan sonra her şeyi unuttum. Şu an kendimi çok iyi hissediyorum" diye konuştu.