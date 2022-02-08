Üye Girişi
Elektrik çarpması sonucu yüksekten düşen SDÜ işçisi ağır yaralandı - Son Dakika

Elektrik çarpması sonucu yüksekten düşen SDÜ işçisi ağır yaralandı

08.02.2022 13:11
Elektrik çarpması sonucu yüksekten düşen SDÜ işçisi ağır yaralandı

Isparta'da atan sigortayı değiştirmek için elektrik direğine çıkan Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Yardımcı Teknik Hizmetler sınıfında işçisi, elektrik çarpması sonucu yüksekten düşerek ağır yaralandı.

Isparta'da atan sigortayı değiştirmek için elektrik direğine çıkan Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Yardımcı Teknik Hizmetler sınıfında işçisi, elektrik çarpması sonucu yüksekten düşerek ağır yaralandı.

Olay, bu gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Süleyman Demirel Üniversitesi Yapı İşleri Daire Başkanlığı Bakım Onarım Şube Müdürlüğü Elektrik Arıza Bakım Bölümünde yaklaşık 18 yıldır Yardımcı Teknik Hizmetler sınıfında 'Elektrikçi' sürekli işçi olarak çalışan Ali Büyükkütük'ün içinde bulunduğu teknik ekip saat 03.00 sularında meydana gelen elektrik kesintisi yaşandığı bilgisi üzerine olay yerine sevk edildi. Kesintiyi gidermek üzere gönderilen ekip saat 09.00 sularında Süleyman Demirlen Üniversitesi (SDÜ) yerleşkesine yaklaşık 3-4 kilometre uzaklıktaki Bozanönü Su Terfi İstasyonu'na ulaştı.

Ekip, yaşanan arızanın hat başındaki sigortanın atmasından kaynaklandığının tespiti üzerine sigortayı değiştirmek üzere çalışmalar başlattı. Ekip tarafından güvenlik tedbirleri alınarak ve ardından Ali Büyükkütük sigortayı değiştirmek üzere direğe çıktı. Bu sırada Büyükkütük'ün sağ kolunun elektrik teline teması sonucu elektrik çarpması sonucu dengesini kaybederek yüksekten düşerek ağır yaralandı. Düşmenin ardından çalışma arkadaşları tarafından kalp masajı yapılan adam, sağlık çalışanların tarafından şehir hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Konu ile ilgili açıklama yapan SDÜ, "Ali Büyükkütük şu anda ambulans ile üniversitemiz tıp fakültesi hastanemize sevk edilmiş bulunmaktadır. Konu rektörlüğümüz ve hastanemiz tarafından hassasiyetle takip edilmektedir. Çalışma arkadaşımıza Allah'tan acil şifalar diliyoruz" ifadelerine yer verildi. - ISPARTA

YORUMLAR
500

Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta, işçi, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Elektrik çarpması sonucu yüksekten düşen SDÜ işçisi ağır yaralandı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
12:11 Donarak öldüğü iddia edilen adamın kardeşleri: Abimiz kalp krizinden öldü
13:09 Kurallara uymadı! Yasak olan yerden dönen öğrenci servisi ile otobüs çarpıştı
13:04 İki Alman devinin Uğurcan Çakır kavgası! Trabzon'un kaptanı yolcu
12:56 Türkiye'den sahada senaryoları değiştirecek hamle!
12:55 Alparslan Büyük Selçuklu dizisine tepki! Kesik baş sahnesine eleştiri yağdı
12:53 5 katlı binada meydana gelen doğal gaz patlaması sonrası hasarlı yapı tamamen yıkıldı
12:51 Süper Lig yayın ihalesinde rakamlar hayli düşük! Üç büyük medya kuruluşu 'Şartname' aldı
12:50 CHP'li 11 büyükşehir belediye başkanından yeni bildiri geldi!
12:49 Enflasyonun uğramadığı tek yer Meclis lokantası!
12:42 Dün polise silah çeken Gökhan Göz, bugün bozkurt işareti yaptığı videoyu yayınladı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2022 13:30:07. #1.12#
SON DAKİKA: Elektrik çarpması sonucu yüksekten düşen SDÜ işçisi ağır yaralandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement