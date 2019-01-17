Son Dakika Haberleri: Elektrik Dağıtım Çalışanları Ormanda Kayboldu

Elektrik Dağıtım Çalışanları Ormanda Kayboldu

1 saat önce

Kütahya'da ormanlık alanda yollarını kaybeden 4 elektrik dağıtım şirketi görevlisinin kurtarılması için çalışma başlatıldı.

Elektrik Dağıtım Çalışanları Ormanda Kayboldu, System.String[]
Kütahya'da ormanlık alanda yollarını kaybeden 4 elektrik dağıtım şirketi görevlisinin kurtarılması için çalışma başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, Radar mevkisindeki askeri bölgedeki elektrik arızası için giden 4 elektrik dağıtım şirketi çalışanı, karlı zemin nedeniyle araçlarını bıraktıktan sonra belirlenen noktaya yaya olarak ulaşmaya çalıştı.

Ormanlık alanda yollarını kaybeden 4 çalışan, durumu İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve jandarmaya bildirdi.

Telefonla ulaşılan çalışanların hayatta kalabilmeleri için AFAD ve sağlık görevlileri yönlendirmelerde bulundu. Telefonlarının şarjlarının bitmemesi için sadece bir telefonla iletişim sağlanırken, diğer 3'ünün telefonları özellikle kapalı tutuluyor.

Yoğun uğraşlara rağmen ekiplerin bölgeye ulaşamamaları üzerine koordinatları belirlenen kişilerin kurtarılması için helikopter desteği istendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 08:49 Kaynak: AA

AFAD, Kütahya, 3. Sayfa
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