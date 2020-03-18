Elektrik dağıtım sektörü koronavirüse karşı önlemlerini açıkladı - Son Dakika
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Elektrik dağıtım sektörü koronavirüse karşı önlemlerini açıkladı

6 saat önce

Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (ELDER) Yönetim Kurulu Başkanı Serhat Çeçen, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele için eylem planı oluşturduklarını belirterek, bu süreçte tüketicilerin abonelik veya fatura işlemleri için online mecraları tercih ederek, sosyal teması minimuma...

Elektrik dağıtım sektörü koronavirüse karşı önlemlerini açıkladı, System.String[]

Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (ELDER) Yönetim Kurulu Başkanı Serhat Çeçen, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele için eylem planı oluşturduklarını belirterek, bu süreçte tüketicilerin abonelik veya fatura işlemleri için online mecraları tercih ederek, sosyal teması minimuma indirmesinin önem arz ettiğini bildirdi.

Çeçen, yaptığı açıklamada, Kovid-19'a karşı sürecin başından beri tüm kamu ve kuruluşların hayati tedbirler aldığını aktardı.

Kesintisiz enerji sunmak için Türkiye'de 21 elektrik dağıtım şirketinin de sıkı önlemler aldığını vurgulayan Çeçen, şunları kaydetti:

"Sektör olarak ilk etapta tüm toplantı ve eğitimleri nisan sonuna kadar erteledik. Hizmet binalarımıza ve hizmet noktalarına Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan 14 Kural afişini astık ve bilgilendirmeleri yaptık. Hizmet sektöründe olduğumuz bilinciyle, hiçbir çalışanımızı riske etmeden vatandaşımıza kesintisiz ve kaliteli elektrik sunma anlayışımızı sürdüreceğiz. Tüketicilerimizin bu süreçte abonelik veya fatura işlemleri için online mecraları tercih ederek sosyal teması minimuma indirmeleri önem arz ediyor."

Çeçen, enerji arzının devamlılığı için eylem planı oluşturduklarını ifade ederek, alınan önlemleri şöyle sıraladı:

"Uluslararası tüm seyahatleri durdurduk. Seyahat etmiş tüm personel için 14 gün karantina uygulamasını başlattık. Tüketici birimlerimizi maske ve eldivenle çalışması için bilinçlendirdik. Saha personelimiz hariç çalışanlarımızın evden çalışabilmesi için de altyapı hazırlıklarına başlandı. Bazı birimlerimizin şirket girişlerine termal kamera kurulumu yaparak hem vatandaşlarımızın hem çalışanlarımızın kontrolünü sağlamayı amaçlıyoruz."

Serhat Çeçen, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 10:16 Kaynak: AA

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