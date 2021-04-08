Elektrik dağıtım sektörüne yönelik yenilikçi iş fikirlerine 300 bin lira ödül verilecek

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu koordinatörlüğünde, Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (ELDER) ve ODTÜ Teknokent iş birliğinde başlatılan Enerjim Sensin Hızlandırma Programına devam hakkı kazanan 24 girişimci, elektrik piyasası konusunda regülasyon eğitimi aldı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, program kapsamında ön mentorlük ve değerlendirme aşamasının ardından 24 proje programa devam hakkı kazandı.

Program, enerji sektörü özelinde yenilikçi iş fikirlerinin hayata geçirilmesine destek olunması amacıyla başlatılırken, seçilen girişimcilerin elektrik piyasası konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmaları ve geliştirdikleri çözümleri doğru ve sektör odaklı kurgulayabilmeleri amacıyla regülasyon eğitimi düzenlendi.

Seçilen 24 projenin devam edeceği mentorlük süreciyle firmaların globalleşme potansiyelinin yanı sıra, iş planlarındaki ilerlemeler de takip edilecek. Firmalara, talep ve ihtiyaç doğrultusunda akademisyen ve danışman desteği sağlanacak.

Son aşama olan DemoDay organizasyonunda ise katılımcı firmalar, projelerini getirdikleri aşama doğrultusunda potansiyel yatırımcı firmalara sunumlar yapacak. Haziranda gerçekleştirilmesi planlanan DemoDay organizasyonunda, başarılı olan girişimlere ELDER tarafından toplamda 300 bin lira para ödülü verilecek.