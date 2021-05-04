Elektrik dağıtım şirketinden mobil uygulama - Son Dakika

Elektrik dağıtım ve perakende satış şirketi Enerjisa Enerji, müşterilerinin hayatını kolaylaştırmak amacıyla mobil uygulama hizmetine geçildiğini duyurdu. Enerjisa müşterilerinin, 'Enerjisa Online Hizmetler Merkezi' ve 'Enerjisa Mobil' uygulaması ile abonelik yaptırma ve abonelik iptali işlemlerini hizmet noktalarına gitmeden online olarak gerçekleştirebilecekleri kaydedildi.

"SON 10 YILDA 1,5 MİLYAR TL'LİK TEKNOLOJİ YATIRIMI"

Konuyla ilgili görüşlerini aktaran Enerjisa Perakende Satış Şirketleri Genel Müdürü Ersin Esentürk, " Türkiye'de 14 ilde 21 milyondan fazla insanımıza elektrik perakende satış hizmeti sağlıyoruz. Son 10 yılda yaptığımız 1,5 milyar TL'den fazla teknoloji yatırımı sayesinde bugün sektörde öncü konumdayız. Geçtiğimiz yıllarda yüzde 4 oranında olan dijital kanal kullanım oranımız, 2020 yılında artan hizmet çeşitliliği ve pandeminin de etkisiyle yüzde 20 seviyelerine ulaştı ve dijital kanallarımızdan yaklaşık 500 bin işlem gerçekleşti. Online Hizmetler Merkezi ve Enerjisa Mobil uygulaması ile abonelik yaptırma ve abonelik iptali hizmetlerini dijital ortama taşıyarak, zaman ve kaynakların kullanımı noktasında önemli bir tasarruf sağladık. Ayrıca müşterilerimiz hizmetlerimize yönelik talep ve geri bildirimlerini de online olarak bizimle paylaşabiliyorlar. En önemlisi, müşterilerimiz fiziki kanalları ziyaret etmeden evlerinin konforunda ödeme işlemleri, abonelik iptali ve diğer taleplerinin yanı sıra abonelik yaptırma işlemini de kolayca online kanallarımızdan gerçekleştirebiliyor. Müşterilerimizin memnuniyetini bu sayede daha da artıracağımıza inanıyoruz" dedi.