Son Dakika Haberleri: Elektrik Dağıtım Şirketleri, Tüketiciyi Borçlu Duruma Düşürüp Açma-kapama Bedeli Alıyor"

Elektrik Dağıtım Şirketleri, Tüketiciyi Borçlu Duruma Düşürüp Açma-kapama Bedeli Alıyor"

7 dakika önce

Elektrik dağıtım şirketlerinin müşteri numarası yerine hesap numarasından fatura düzenleyerek tüketiciyi borçlu duruma düşürdüğü ve 30 TL’lik açma kapama bedeli alındığı iddia edildi. NTV’de yer alan habere göre, Tüketiciyi Koruma Derneği (TükoDer) Başkanı Aziz Koçal, bazı elektrik dağıtım şirketlerinin enerji tüketimi için düzenlediği faturalarda abone numarası olarak müşteri numarasını kullanırken, bazı bölgelerde yeni uygulama başlatarak […]The post “Elektrik dağıtım şirketleri, tüketiciyi borçlu duruma düşürüp açma-kapama bedeli alıyor” appeared first on Enerji Enstitüsü.

Elektrik Dağıtım Şirketleri, Tüketiciyi Borçlu Duruma Düşürüp Açma-kapama Bedeli Alıyor
Elektrik dağıtım şirketlerinin müşteri numarası yerine hesap numarasından fatura düzenleyerek tüketiciyi borçlu duruma düşürdüğü ve 30 TL'lik açma kapama bedeli alındığı iddia edildi.

NTV'de yer alan habere göre, Tüketiciyi Koruma Derneği (TükoDer) Başkanı Aziz Koçal, bazı elektrik dağıtım şirketlerinin enerji tüketimi için düzenlediği faturalarda abone numarası olarak müşteri numarasını kullanırken, bazı bölgelerde yeni uygulama başlatarak hesap numarası üzerinden fatura düzenlemeye başladıklarını ve bunun da müşterilerin mağduriyetine neden olduğunu söyledi.

Birçok müşterinin bankalara otomatik ödemeler için müşteri numarası üzerinden düzenlenen faturalarda yazılı numarayı bildirdiğini, yeni faturalarda ise numara değiştiği için ödemenin gerçekleşmediğini söyleyen Koçal, tüketicinin içine düşürüldüğü durumu Milliyet'ten Kadife Şahin'e anlattı:

"Dağıtım şirketi tarafından tüketiciye borcu olduğu mesajı gittiğinde tüketici önceki abone numarasından sorguladığında, 'Girdiğiniz bilgilere ait ödenmemiş fatura bulunmamaktadır. Lütfen kontrol ederek tekrar deneyiniz' yazısı ekrana geldiği için tüketici bir yanlış olduğunu düşünürken, fatura ödenmediğinden dolayı abonenin elektriği kesiliyor. Tüketiciye 30,00 TL'lik açma kapama bedeli yansıyor."

Elektrik dağıtım şirketinin numara değişikliğini yapmadan önce tüketiciyi bilgilendirmesi gerektiğini söyleyen Koçal, "Değişiklik faturada var demek topu taca atmaktır. Bu yöntem ile dağıtım şirketlerinin yine haksız kazanç peşinde olduğunu görüyoruz. Bu uygulama ile karşılaşan tüketiciler, faturaya yansıyan açma kapama bedeli tutarları için kuruma itirazda bulunsunlar. İtirazları ret edilir ise Tüketici Hakem Heyetlerine müracaat edebilirler"

Koçal ayrıca, elektrik dağıtım şirketlerinin, güvence bedeli güncellemeleri adı altında eski abonelerden ek güvence bedeli talep etmeye başladıklarını da belirterek, "Bu hangi hukukta var" diye sordu.

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Kaynak: Enerjienstitusu.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 08:25 

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