Elektrik Dağıtım Şirketlerinin Satın Alma ve Satış İşlemleri Yönetmeliği yayımlandı - Son Dakika

Elektrik Dağıtım Şirketlerinin Satın Alma ve Satış İşlemleri Yönetmeliği yayımlandı

29.12.2020 10:45
Elektrik Dağıtım Şirketlerinin Satın Alma ve Satış İşlemleri Yönetmeliği yayımlandı, System.String[]

Elektrik dağıtım şirketlerinin dağıtım faaliyeti kapsamında gerçekleştirecekleri yapım işleri, mal ve hizmet alımı ile varlık satışı işleri kapsamındaki satın alma, satma ve ihale işlemlerine ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Elektrik dağıtım şirketlerinin dağıtım faaliyeti kapsamında gerçekleştirecekleri yapım işleri, mal ve hizmet alımı ile varlık satışı işleri kapsamındaki satın alma, satma ve ihale işlemlerine ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) "Elektrik Dağıtım Şirketlerinin Satın Alma ve Satış İşlemleri Uygulama Yönetmeliği", Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, tek bir sözleşmeye bağlanacak olan işlerin üst limit tutarı, her bir sözleşme yılı için uygulama dönemine ait ilk onaylı yatırım planında yer alan yıllık yatırım tavanının yüzde 10'unu aşamayacak. Bu oran kapsamında hesaplanan tutarın 30 milyon liranın altında olması halinde üst limit tutarı her bir sözleşme yılı için 30 milyon lira olarak kabul edilecek.

Sözleşme süresi bir yıldan fazla olduğu durumda ise üst limit tutarı, her sözleşme yılı için uygulanması gereken üst limitlerin toplamı olarak uygulanacak. Yabancı para birimiyle imzalanan sözleşmeler için sözleşmenin imzalandığı tarihte geçerli olan döviz satış kuru baz alınacak.

İktisadi ve teknik bütünlüğü bulunan işler parçalara bölünerek ihale edilemeyecek.

İhale dokümanı ve sözleşmede belirtilmek kaydıyla yapılan tüm alımlar ve varlık satışları için ilave iş artışı veya eksilişi sözleşme bedelinin yüzde 25'inden fazla olamayacak.

Gayrimenkul kiralama ve kiraya verme işleri hariç olmak üzere, ihale sonucu imzalanan sözleşmeler ve çerçeve anlaşmaların süresi, yapım ve mal alımı işleri için 2 yılı, varlık satışı ve hizmet alımı işleri için 4 yılı aşamayacak. Sözleşme süreleri, elektrik dağıtım şirketi tarafından gerekçeleri ve sözleşmesinde belirtilmek kaydıyla en fazla bir yıl uzatılabilecek. ???????

Mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin, ihalesi yapılmadan önce elektrik dağıtım şirketince fiyat araştırması ve hesaplamalar yapılarak yaklaşık maliyet belirlenecek.

Öte yandan, yapım işleri ile uzaktan izleme ve kontrol sistemi, otomatik sayaç okuma sistemi, coğrafi bilgi sistemi işleri, bilgi sistemleri ve teknoloji işleri kapsamında yapılan hizmet alımları, proje yapımı, kamulaştırmaya esas harita-plan ve dosyalarının hazırlanması işleri, dağıtım tesisleri planlı bakım iş ve işlemleri hariç diğer işlerde yüklenici veya tedarikçi, alt yüklenici çalıştıramayacak.

Sözleşme bedeli 5 milyon liranın altında olan tüm ihalelerde, yalnızca yerli isteklilerin katılabileceğine ilişkin düzenleme yapılabilecek. Yönetmelik kapsamında yapılan anlaşma ve sözleşmeler devredilemeyecek.

Ayrıca, kiraya verme işleri hariç, elektrik dağıtım şirketi tarafından açık ihalelerde ihale konusu işle ilgili iş deneyim belgesi istenecek. İş deneyim belgesi tutarları, isteklinin, her bir sözleşme için yıllık toplam teklif bedeli tutarının yüzde 150'sinden fazla yüzde 50'sinden az olmayacak.

Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla ihale ilanı yapılmış ve sözleşmeye bağlanmamış ihaleler, yürürlükten kaldırılan "Elektrik Dağıtım Şirketlerinin Satın Alma-Satma ve İhale Prosedürlerinin Hazırlanması ve Uygulanması Yönetmeliği"ne göre sonuçlandırılabilecek.

Elektrik dağıtım şirketleri satın alma, satma ve ihale prosedürlerini, yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren 1 ay içinde revize edebilecek.

Yabancı, Yatırım, Gazete, Döviz, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Elektrik Dağıtım Şirketlerinin Satın Alma ve Satış İşlemleri Yönetmeliği yayımlandı - Son Dakika Ekonomi


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