Elektrik desteği ödemeleri yarın başlıyor
16 dakika önce
Yarından itibaren devletten sosyal yardım alan 2 milyon 22 bin haneye elektrik desteği ödemesi yapılmaya başlanacak.
Yarından itibaren devletten sosyal yardım alan 2 milyon 22 bin haneye elektrik desteği ödemesi yapılmaya başlanacak.
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Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 08:35
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