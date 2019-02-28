Son Dakika Haberleri: Elektrik desteği ödemeleri yarın başlıyor

Elektrik desteği ödemeleri yarın başlıyor

16 dakika önce

Yarından itibaren devletten sosyal yardım alan 2 milyon 22 bin haneye elektrik desteği ödemesi yapılmaya başlanacak.

Elektrik desteği ödemeleri yarın başlıyor, System.String[]
Yarından itibaren devletten sosyal yardım alan 2 milyon 22 bin haneye elektrik desteği ödemesi yapılmaya başlanacak.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 08:35 

Yenikadinda Gösterme, Ekonomi
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