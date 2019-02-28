Elektrik desteği ödemeleri yarın başlıyor

Yarından itibaren devletten sosyal yardım alan 2 milyon 22 bin haneye elektrik desteği ödemesi yapılmaya başlanacak.

Yarından itibaren devletten sosyal yardım alan 2 milyon 22 bin haneye elektrik desteği ödemesi yapılmaya başlanacak.

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