Elektrik direğinin devrilmesi sonucu akıma kapılan 3 inek telef oldu - Son Dakika

Elektrik direğinin devrilmesi sonucu akıma kapılan 3 inek telef oldu

ADANA Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde elektrik direğinin devrilmesi sonucu akıma kapılan 3 inek telef oldu.

Edinilen bilgiye göre olay Tufanbeyli ilçesine bağlı Bozgüney Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre çoban sabah saatlerinde 3 ineği otlamak üzere meraya götürdü. Bu sırada elektrik direği devrildi. Direğin devrilmesi sonucu tellerin altında kalan inekler akıma kapıldı. Çoban kokup bir şey yapamayınca inekler telef oldu.