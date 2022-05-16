Elektrik direğinin devrilmesi sonucu akıma kapılan 3 inek telef oldu - Son Dakika
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Elektrik direğinin devrilmesi sonucu akıma kapılan 3 inek telef oldu

16.05.2022 14:16

Elektrik direğinin devrilmesi sonucu akıma kapılan 3 inek telef olduADANA Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde elektrik direğinin devrilmesi sonucu akıma kapılan 3 inek telef oldu.

Elektrik direğinin devrilmesi sonucu akıma kapılan 3 inek telef oldu

ADANA Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde elektrik direğinin devrilmesi sonucu akıma kapılan 3 inek telef oldu.

Edinilen bilgiye göre olay Tufanbeyli ilçesine bağlı Bozgüney Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre çoban sabah saatlerinde 3 ineği otlamak üzere meraya götürdü. Bu sırada elektrik direği devrildi. Direğin devrilmesi sonucu tellerin altında kalan inekler akıma kapıldı. Çoban kokup bir şey yapamayınca inekler telef oldu.

Elektrik direğinin devrilmesi sonucu akıma kapılan 3 inek telef oldu
Elektrik direğinin devrilmesi sonucu akıma kapılan 3 inek telef oldu
Elektrik direğinin devrilmesi sonucu akıma kapılan 3 inek telef oldu
Elektrik direğinin devrilmesi sonucu akıma kapılan 3 inek telef oldu
Elektrik direğinin devrilmesi sonucu akıma kapılan 3 inek telef oldu
Elektrik direğinin devrilmesi sonucu akıma kapılan 3 inek telef oldu
Elektrik direğinin devrilmesi sonucu akıma kapılan 3 inek telef oldu
Elektrik direğinin devrilmesi sonucu akıma kapılan 3 inek telef oldu
Elektrik direğinin devrilmesi sonucu akıma kapılan 3 inek telef oldu

YORUMLAR
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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Elektrik direğinin devrilmesi sonucu akıma kapılan 3 inek telef oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Elektrik direğinin devrilmesi sonucu akıma kapılan 3 inek telef oldu - Son Dakika
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