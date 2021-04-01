Elektrik direği devrildi; akıma kapılan 9 büyükbaş hayvan telef oldu - Son Dakika

Elektrik direği devrildi; akıma kapılan 9 büyükbaş hayvan telef oldu
01.04.2021 11:35
SAMSUN'un Terme ilçesinde elektrik direğinin devrilmesi sonucu akıma kapılan 9 büyükbaş, telef oldu.
SAMSUN'un Terme ilçesinde elektrik direğinin devrilmesi sonucu akıma kapılan 9 büyükbaş, telef oldu.
İlçeye bağlı Dibekli Mahallesi'nde besicilik yapan Hüsamettin Baş, büyükbaş hayvanlarını otlaması için araziye bıraktı. Hayvanların bulunduğu alandaki elektrik direği henüz bilinmeyen nedenle devrildi. Akıma kapılan 9 büyükbaş telef oldu. İhbarla gelen özel elektrik dağıtım şirketi ekipleri bölgedeki elektrik akımını keserek çalışma başlattı.Hayvanları telef olan Hüsamettin Baş, yardım eli beklediğini belirtti.
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