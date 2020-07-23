Elektrik direği havai fişek gibi patladı - Son Dakika

Elektrik direği havai fişek gibi patladı

Vatandaşlar yangın söndürme tüpüyle patlamalara müdahale etti

İSTANBUL - Sultanbeyli'de bir elektrik direğinde adeta havai fişek gibi patlamalar meydana geldi. Elektrik direğinin art arda patlaması nedeniyle paniğe kapılan vatandaşlar yangın söndürme tüpüyle müdahale etti. Elektrik direğinin havai fişek gibi patladığı anlar kameraya yansıdı.

Sultanbeyli Hamidiye Mahallesinde geçtiğimiz gün meydana gelen olayda, sokak üzerinde bulunan bir elektrik direğinde bilinmeyen bir nedenle patlamalar meydana geldi. Adeta havai fişek gibi art arda meydana gelen patlamalar nedeniyle çevredekiler panik yaşadı. Vatandaşlar patlayan elektrik direğine yangın söndürme tüpüyle müdahale etti. Direğin altında park halinde bulunan otomobillere yangının sirayet etmemesi ise olası bir faciayı önlemiş oldu.

Elektrik direğinin adeta havai fişek gibi patladığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde elektrik direğinde art arda patlamalar oluyor. Vatandaş da yangın söndürme tüpüyle müdahale ediyor.