Son Dakika Haberleri: Elektrik direği korku saçıyor
Son Dakika Güncel Elektrik direği korku saçıyor

Elektrik direği korku saçıyor

1 saat önce

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde beton sıvalarının dökülmesi sonucu alt kısmında yamulma meydana gelen elektrik direği, devrilme tehlikesiyle karşı karşıya.

Elektrik direği korku saçıyor, System.String[]

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde beton sıvalarının dökülmesi sonucu alt kısmında yamulma meydana gelen elektrik direği, devrilme tehlikesiyle karşı karşıya.


Hacıevhat Mahallesi Değirmen Sokak'ta beton sıvaları dökülmüş ve alt kısmındaki demir çubuklarında yamulma meydana gelen beton elektrik direği vatandaşları tedirgin ediyor. Sokak sakinleri, elektrik direğinin kazaya sebebiyet vermeden onarımını veya yenilenmesini istiyor.


Durumdan duyduğu rahatsızlığı dile getiren Koray Yılmaz isimli vatandaş, elektrik direğinin tehlikeye davetiye çıkardığını, ilgililerin gerekli müdahalede bulunmasını istedi. - TEKİRDAĞ

Değirmen Sokak, Tekirdağ, Malkara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 03:57 Kaynak: İHA
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