Yol kenarında bulunan elektrik direği otomobilin uçurumdan düşmesine engel oldu. Kazayı gören vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yaralıya yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi 'ne kaldırıldı.

Kaynak: İHA

Harmanlı, Adıyaman, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Elektrik direği uçurumdan yuvarlanmasına engel oldu - Son Dakika

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