Elektrik direğinde akıma kapılarak hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi

Elektrik direğinde akıma kapılarak hayatını kaybetti

23.06.2022 10:54
Elektrik direğinde akıma kapılarak hayatını kaybetti

Osmaniye'de elektrik direğine çıkan bir kişi akıma kapılarak hayatını kaybetti.

Osmaniye'de elektrik direğine çıkan bir kişi akıma kapılarak hayatını kaybetti.

Olay, Fatih Mahallesi 3033 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde işe giden vatandaşlar elektrik direğinde asılı halde bir kişiyi gördü. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerinde gelen ekipler şahsın hayatını kaybettiğini belirlerken, Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesinin ardından isminin Celal Çiftçi olduğu öğrenilen şahıs itfaiye yardımıyla bulunduğu yerden indirildi.

Olay yerinde hazır bekletilen cenaze aracıyla şahsın cansız bedeni Osmaniye Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - OSMANİYE

YORUMLAR
500
Osmaniye'de tırmandığı elektrik direğinde akıma kapılan kişi öldü Osmaniye'de tırmandığı elektrik direğinde akıma kapılan kişi öldü Son dakika haberleri: FATİH'TE AYAKKABI İMALATHANESİNDE YANGIN ÇIKTI, İŞ YERİ KULLANILAMAZ HALE GELDİ Son dakika haberleri: FATİH'TE AYAKKABI İMALATHANESİNDE YANGIN ÇIKTI, İŞ YERİ KULLANILAMAZ HALE GELDİ
Kaynak: İHA

Osmaniye, İtfaiye, Fatih, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Elektrik direğinde akıma kapılarak hayatını kaybetti - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:10 Yabancı şirket daha önce 'Petrol yok' diyerek kapatmıştı! Şimdi kuyuda yüksek kalitede petrol bulundu
16:02 Böylesini ne gördünüz ne duydunuz! 37 yaşındaki kadın, annesinin yaptığı bez adamla evlendi, bir de bebekleri oldu
15:56 Kanser tedavisi gören Billur Kalkavan müjdeyi verdi: Beynim tertemiz, lezyonlar çürüyor
15:47 Beşiktaş'ın kamp programı netleşti! 6 hazırlık karşılaşması oynanacak
15:47 Marmaris'te orman yangının ilk başladığı bölge helikopter ile görüntülendi, manzara yürek parçaladı
15:26 Kılıçdaroğlu'nun "Erdoğan maaşına zam istedi" sözlerine AK Parti'den yanıt geldi: 3 bin milletvekilinin mağduriyeti nedeniyle artışa onay verildi
15:18 Almanya Futbol Federasyonu'ndan çok konuşulacak karar: Transseksüel futbolcular tercihlerine göre kadın veya erkek takımlarında oynayabilecek
15:09 Takım değiştiren Ümit Karan'ın yeni adresi belli oldu
15:00 30 yıl boyunca adada yaşayan adam, şehir hayatına uyum sağlayamayarak adaya geri döndü! 86 yaşındaki adamın ilk işi kıyafetlerini çıkarmak oldu...
14:45 Jahrein'in Mahmut Ustaosmanoğlu'nun vefatına ilişkin attığı tweet gündem oldu: Azrail'e iki tokat atıp yollayamamış mı?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2022 16:20:21. #1.12#
SON DAKİKA: Elektrik direğinde akıma kapılarak hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement