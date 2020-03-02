Elektrik direğinde arızayı giderirken akıma kapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Elektrik direğinde arızayı giderirken akıma kapıldı - Son Dakika

Elektrik direğinde arızayı giderirken akıma kapıldı

20 dakika önce

KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde, elektrik direğindeki arızayı gidermek isteyen Keramettin Küçükcingöz, akıma kapılarak yaralandı.

Elektrik direğinde arızayı giderirken akıma kapıldı, System.String[]

KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde, elektrik direğindeki arızayı gidermek isteyen Keramettin Küçükcingöz, akıma kapılarak yaralandı.

Elektrik şirketinde çalışan Keramettin Küçükcingöz, Çukurköy Mahallesi Asri mezarlık içerisinde elektrik bakım ve onarımı için araç sepeti ile direğe çıktı. Küçükcingöz, elektrik kablolarını kontrol ettiği sırada akıma kapılarak yaralandı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Küçükcingöz, ambulansla Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı Küçükcingöz, daha sonra Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Soruşturma sürüyor.


Tavşanlı, Çukurköy, Kütahya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 11:15 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "1 milyar Euro göndereceğiz" diyen AB'ye resti çekti: Bu parayı istemiyoruz
Son Dakika: İsrail'de Netanyahu'nun partisi seçimi kazandı Yunan güvenlik güçlerinin göçmenlerin üzerine ateş açtığı anların yeni görüntüsü ortaya çıktı 10 ülkedeki koronavirüs vakalarının İran bağlantılı olduğu ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri
23:01 Kanal D'nin sevilen dizisi Zalim İstanbul, sette yaşanan krizler sebebiyle final yapıyor
22:27 Survivor 2020'nin kadrosuna 4 yeni isim dahil oldu
19:57 Virüslerden korunmak için ev yapımı maske
18:17 Yeniden "Sevda Yelleri"
18:07 Güven Kıraç, Hekimoğlu'nda!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2020 23:36:28. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Elektrik direğinde arızayı giderirken akıma kapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]