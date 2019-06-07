Son Dakika Haberleri: Elektrik direğinde asılı kalan leylek yavrusu böyle kurtarıldı
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Elektrik direğinde asılı kalan leylek yavrusu böyle kurtarıldı

20 dakika önce

Elektrik direğinde asılı kalan leylek yavrusu böyle kurtarıldıKAYSERİ - Kayseri'de elektrik direğindeki yuvasından sarkan ve asılı kalan leylek ekipler tarafından kurtarılarak veterinere teslim edildi.

Elektrik direğinde asılı kalan leylek yavrusu böyle kurtarıldı
KAYSERİ - Kayseri'de elektrik direğindeki yuvasından sarkan ve asılı kalan leylek ekipler tarafından kurtarılarak veterinere teslim edildi.
Kocasinan ilçesine bağlı Beydeğirmeni Mahallesi'nde bir elektrik direğindeki yuvasından sarkan yavru leyleğin asılı kaldığını gören vatandaşlar yetkililere haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, asılı kalan ve ayağından yaralanan yavru leyleği büyük bir özenle bulunduğu yerden kurtardı. Kurtarılan leylek yavrusuna mahalle sakinleri su ve yiyecek verdi.
Kurtarılan leylek yavrusu tedavisinin yapılması ve yeniden doğal yaşama bırakılması için Kocasinan Belediyesi Veteriner Müdürlüğü'ne teslim edildi.
Elektrik direğinde asılı kalan leylek yavrusu böyle kurtarıldı
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 04:42 Kaynak: İHA
Yerel
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