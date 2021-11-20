Akrobatik davulculardan ilginç şov: Ağzıyla bahşiş aldı, elektrik direğine tırmanıp kıyafetlerini yırttı - Son Dakika

Akrobatik davulculardan ilginç şov: Ağzıyla bahşiş aldı, elektrik direğine tırmanıp kıyafetlerini yırttı

Elektrik direğine çıkan müzisyen, direğin üzerinde ters dönüp gösteri yaptı

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta bir düğün etkinlindeki davul çalan müzisyen, müziğin ritmiyle hızını alamayarak elektrik direğine tırmandı. Burada ters dönüp gösterisini sürdüren müzisyen, daha sonra üzerindeki kıyafetleri yırtarak gösterisini sonlandırdı.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat İlçesi Kadılı Mahallesi'ndeki bir düğün etkinliğine katılan iki müzisyen davuluyla katılımcılara akrobatik gösteriler yaptı. Davetlilerin para teklifine karşılık veren müzisyen korona virüsü hiçe sayarak parayı ağzıyla aldı ve yaptığı ilginç hareketlerle izleyenleri güldürdü. Müzisyenler ellerindeki davul ile yerde yuvarlanırken, diğeri de hızını alamayarak elektrik direğine tırmandı. Ayaklarıyla direkten tutunan müzisyen, bir müddet davuluyla şov yaptıktan sonra vatandaşların yardımıyla direkten indi.

Daha sonra üzerindeki kuru kafa figürlü tişörtünü yırtan müzisyen şovunu tamamladı. O anlar ise bir davetlinin cep telefonu kamerasınca kaydedildi.