Son Dakika Haberleri: Elektrik direğinde mahsur kalan hindi kurtarıldı
Son Dakika Güncel Haber

Elektrik direğinde mahsur kalan hindi kurtarıldı

1 saat önce

Elektrik direğinde mahsur kalan hindi kurtarıldıBingöl'ün Genç ilçesinde 10 metrelik elektrik direğinde mahsur kalan bir hindiyi itfaiye ekipleri kurtardı.

Elektrik direğinde mahsur kalan hindi kurtarıldı

Bingöl'ün Genç ilçesinde 10 metrelik elektrik direğinde mahsur kalan bir hindiyi itfaiye ekipleri kurtardı.

Genç ilçesi Kültür Mahallesi'nde meydana gelen olayda bir hindi, 10 metrelik elektrik direğinin tepesinde mahsur kaldı. Hindinin mahsur kaldığını gören mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri hindinin elektirik akımına kapılmadan kurtarılmasını sağladı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

BİNGÖL (DHA)

Elektrik direğinde mahsur kalan hindi kurtarıldı

İtfaiye, Bingöl, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 09:29 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Fazıl Say, aylar sonra Erdoğan eleştirilerine cevap verdi
Çenesinde çıkan sivilce genç kadının hayatını kararttı! Kılıçdaroğlu'na yumurta atan saldırgan adli kontrolle serbest bırakıldı FETÖ'nün sözde Türkiye imamı ile eşi tutuklandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.9.2019 22:54:03. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Elektrik direğinde mahsur kalan hindi kurtarıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]