Elektrik direğinde mahsur kalan hindi kurtarıldı
1 saat önce
Elektrik direğinde mahsur kalan hindi kurtarıldıBingöl'ün Genç ilçesinde 10 metrelik elektrik direğinde mahsur kalan bir hindiyi itfaiye ekipleri kurtardı.
Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 09:29 Kaynak: DHA
Elektrik direğinde mahsur kalan hindi kurtarıldı
Bingöl'ün Genç ilçesinde 10 metrelik elektrik direğinde mahsur kalan bir hindiyi itfaiye ekipleri kurtardı.
Genç ilçesi Kültür Mahallesi'nde meydana gelen olayda bir hindi, 10 metrelik elektrik direğinin tepesinde mahsur kaldı. Hindinin mahsur kaldığını gören mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri hindinin elektirik akımına kapılmadan kurtarılmasını sağladı.
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BİNGÖL (DHA)
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