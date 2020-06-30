Elektrik direğinde mahsur kalan kedi kurtarıldı - Son Dakika

Elektrik direğinde mahsur kalan kedi kurtarıldı

Elektrik direğinde mahsur kalan kedi kurtarıldı Gümüşhane'de 9 metre yüksekliğindeki elektrik direğinde mahsur kalan kedi elektrik dağıtım şirketi ekipleri tarafından bulunduğu yerden kurtarıldı.

Elektrik direğinde mahsur kalan kedi kurtarıldı

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GÜMÜŞHANE - Gümüşhane'de 9 metre yüksekliğindeki elektrik direğinde mahsur kalan kedi elektrik dağıtım şirketi ekipleri tarafından bulunduğu yerden kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Kaletaş köyü içindeki elektrik direğinin tepesinde bir kedinin sesini alan vatandaşlar durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Gümüşhane Şube Müdürlüğüne bildirdi.

Milli Parklar yetkilileri konuyla ilgili elektrik dağıtım şirketi ekiplerine bilgi vermesinin ardından olay yerine giden ekipler gerekli tedbirleri aldıktan sonra tırmandığı elektrik direğindeki kediyi yanlarında bulunan çuvala koyarak aşağı indirdi. Kaç gündür orada olduğu bilinmeyen kedi torbadan çıkar çıkmaz koşarak hızla gözden kayboldu.

Gümüşhane, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 09:23 Kaynak: İHA

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