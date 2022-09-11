MUĞLA'nın Seydikemer ilçesinde 15 metrelik elektrik direğinin tepesinde mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerince kurtardı.
Karaağaç Mahallesi Alınca Sokak'ta bir kedinin 15 metre uzunluğundaki elektrik direğinde mahsur kaldığını görenler, durumu itfaiyeye bildirdi. Bölgeye ulaşan ekipler, merdiven ile kediye ulaşıp, kurtardı. Kurtarılan kedi, doğal ortamına bırakıldı. Çevredekiler de itfaiye ekiplerine teşekkür etti.
Son Dakika › Güncel › ELEKTRİK DİREĞİNDE MAHSUR KALAN KEDİ KURTARILDI - Son Dakika