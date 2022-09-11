Karaağaç Mahallesi Alınca Sokak'ta bir kedinin 15 metre uzunluğundaki elektrik direğinde mahsur kaldığını görenler, durumu itfaiyeye bildirdi. Bölgeye ulaşan ekipler, merdiven ile kediye ulaşıp, kurtardı. Kurtarılan kedi, doğal ortamına bırakıldı. Çevredekiler de itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

Kaynak: DHA

İtfaiye, kedi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › ELEKTRİK DİREĞİNDE MAHSUR KALAN KEDİ KURTARILDI - Son Dakika

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