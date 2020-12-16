Elektrik direğinde mahsur kalan kedi vinçle kurtarıldı - Son Dakika

Elektrik direğinde mahsur kalan kedi vinçle kurtarıldı
16.12.2020 18:22
TOKAT'ta elektrik direğinde mahsur kalan kedi, elektrik dağıtım şirketi görevlilerince vinçle kurtarıldı.
TOKAT'ta elektrik direğinde mahsur kalan kedi, elektrik dağıtım şirketi görevlilerince vinçle kurtarıldı.
Kent merkezi Cemalettin Mahallesi'nde elektrik direğine çıkan kedi mahsur kaldı. Kedinin direkten inemediğini gören mahalle sakinleri itfaiye ekiplerine haber verdi. İtfaiye ise durumu Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş. (ÇEDAŞ) ekiplerine bildirdi. Mahalleye gelen ekipler bakım aracının vinci ile elektrik direğine çıktı. Kedi, mahsur kaldığı yerden vincin sepetindeki ÇEDAŞ görevlisi tarafından kurtarıldı.
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