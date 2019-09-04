Son Dakika Haberleri: Elektrik direğinde mahsur kalan kediye itfaiye kurtardı
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Elektrik direğinde mahsur kalan kediye itfaiye kurtardı

40 dakika önce

Balıkesir'in Havran ilçesinde çıktığı elektrik direğinde mahsur kalan yavru kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.

Elektrik direğinde mahsur kalan kediye itfaiye kurtardı, System.String[]

Balıkesir'in Havran ilçesinde çıktığı elektrik direğinde mahsur kalan yavru kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.


Edinilen bilgiye göre, Büyükdere Mahallesi Yıldız Caddesi'ndeki elektrik direğine tırmanan kedi, çıktığı yerde mahsur kalınca sahibi itfaiyeden yardım talep etti. Havran İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, merdivenli itfaiye aracı vasıtasıyla kediyi alıp sahibine teslim etti. - BALIKESİR

Büyükdere, Balıkesir, İtfaiye, Havran, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 05:55 Kaynak: İHA
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