Elektrik direğinde mahsur kalan kediye itfaiye kurtardı
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Balıkesir'in Havran ilçesinde çıktığı elektrik direğinde mahsur kalan yavru kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.
Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 05:55 Kaynak: İHA
Balıkesir'in Havran ilçesinde çıktığı elektrik direğinde mahsur kalan yavru kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.
Edinilen bilgiye göre, Büyükdere Mahallesi Yıldız Caddesi'ndeki elektrik direğine tırmanan kedi, çıktığı yerde mahsur kalınca sahibi itfaiyeden yardım talep etti. Havran İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, merdivenli itfaiye aracı vasıtasıyla kediyi alıp sahibine teslim etti. - BALIKESİR
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