Elektrik direğinde mahsur kalan kediye itfaiye kurtardı

Edinilen bilgiye göre, Büyükdere Mahallesi Yıldız Caddesi'ndeki elektrik direğine tırmanan kedi, çıktığı yerde mahsur kalınca sahibi itfaiyeden yardım talep etti. Havran İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, merdivenli itfaiye aracı vasıtasıyla kediyi alıp sahibine teslim etti. - BALIKESİR

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Akrabalarıyla kavga eden adam içinde eski eşi ve çocuğunun da olduğu binayı ateşe verdi