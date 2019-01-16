Son Dakika Haberleri: Elektrik Direğinde Mahsur Kalan Kediyi İtfaiye Kurtardı

Elektrik Direğinde Mahsur Kalan Kediyi İtfaiye Kurtardı

40 dakika önce

Sivas'ın Zara ilçesinde elektrik direğinde mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Elektrik Direğinde Mahsur Kalan Kediyi İtfaiye Kurtardı, System.String[]
Sivas'ın Zara ilçesinde elektrik direğinde mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Tödürge köyünde yaşayan Abdulaziz Özserçe, bir elektrik direği üzerinde kedi olduğunu gördü.

Kediyi indirmek için çaba harcayan Özserçe, başarılı olamayınca hayvanın bir süre sonra kendiliğinden bulunduğu yerden inebileceğini düşünerek bölgeden ayrıldı. Özserçe, 3 gün sonra geldiğinde kedinin aynı direkte olduğunu fark edince durumu Zara Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi.

Merdiven yardımıyla kedinin bulunduğu yere ulaşan itfaiye görevlileri, hayvanı mahsur kaldığı direkten kurtardı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 03:21 Kaynak: AA

Sivas, İtfaiye, Güncel
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