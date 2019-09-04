Elektrik direğinde mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı

Olay yerine giden Havran İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, merdivenli itfaiye aracı vasıtasıyla kediyi alıp sahibine teslim etti.

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Akrabalarıyla kavga eden adam içinde eski eşi ve çocuğunun da olduğu binayı ateşe verdi