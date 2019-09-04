Elektrik direğinde mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı
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Balıkesir'in Havran ilçesinde çıktığı elektrik direğinde mahsur kalan yavru kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.
Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 04:50 Kaynak: AA
Balıkesir'in Havran ilçesinde çıktığı elektrik direğinde mahsur kalan yavru kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.
İlçenin kırsal Büyükdere Mahallesi Yıldız Caddesi'ndeki bir elektrik direğine tırmanan kedi, çıktığı yerden inemeyince sahibi itfaiyeden yardım istedi.
Olay yerine giden Havran İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, merdivenli itfaiye aracı vasıtasıyla kediyi alıp sahibine teslim etti.
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